Сотрудники территориального управления Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре и управления СГБ по Хорезмской области задержали начальника отдела по земельным ресурсам и государственному кадастру Тупраккалинского района М. Р., сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генпрокуратуры.

По данным ведомства, М. Р. потребовал от делопроизводителя компании «Д» 20 тысяч долларов за выделение земельного участка в 15 га на массиве Гурлан для занятия рыболовством. Чиновник был задержан с вещественными доказательствами.

В отношении начальника отдела кадастра возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 210 (получение взятки в особо крупном размере) Уголовного кодекса. Ведется следствие.

В среду сообщалось о задержании заместителя начальника ОВД Бекабадского района Ташкентской области при получении 5000 долларов. Взамен он обещал изменить меру пресечения в отношении лица, которое находилось в розыске.