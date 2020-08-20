Организации системы дошкольного образования за два года допустили нарушения на сумму 48,3 млрд сумов. Такой результат показало изучение эффективности расхода бюджетных и внебюджетных средств в 2018—2019 годах, проведенное Счетной палатой совместно со службой внутреннего аудита, финансового и правового контроля Министерства дошкольного образования.

Из средств, выделенных на заработную плату работников системы дошкольного образования, отдельные должностные лица путем незаконного присвоения и излишних выплат расхитили 7,2 млрд сумов.

Через составление фальшивого меню для дошкольных организаций и списания фактически неизрасходованных продуктов питания незаконно присвоены 3,6 млрд сумов.

Для питания воспитанников в качестве сливочного масла закупались и использовались непригодный к употреблению спред (смесь растительных масел и молочных жиров) и масло с низким процентом жирности на сумму 2,2 млрд сумов, а также не прошедшее ветеринарный контроль мясо — 309,4 тонны на сумму 10,1 млрд сумов.

Путем сокрытия численности воспитанников и без оприходования в кассу родительской платы незаконно присвоены средства в сумме 497,7 млн сумов.

В нарушение требований закона «О государственных закупках» и с уклонением от проведения тендера заключены 253 договора на сумму 11,3 млрд сумов. Кроме того, с нарушением правил закупок приобретены по завышенным ценам и не отвечающие стандартам материальные ценности на сумму 8,8 млрд сумов.

В целях устранения последствий и предотвращения подобных случаев Счетная палата выработала 75 предложений и выдала соответствующие предписания организациям дошкольного образования. На основе этих предложений Министерство дошкольного образования разрабатывает дорожную карту.

Даны предложения о внесении изменений в 16 действующих нормативно-правовых актов, а также о совершенствовании информационной системы, включающей в себя финансовые и методологические направления.