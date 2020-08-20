20 августа компания Artel запустила акцию Barakali xaridlar с гарантированными подарками для каждого участника. Акция продлится до 20 сентября.
Как получить подарочный сертификат
Чтобы получить подарочный сертификат, нужно приобрести крупную технику Artel и узнать у продавца точку выдачи подарочных сертификатов. Акция действует по всему Узбекистану.
Подарочные сертификаты могут быть использованы в сетях супермаркетов korzinka.uz и Makro, а также в следующих супермаркетах:
- Хорезм — супермаркет To’maris Nur;
- Навои — супермаркет Yangi Hayot;
- Сырдарья — супермаркеты Fayz, 367, Yangiyer Shahar Market;
- Сурхандарья — супермаркет Yubileyniy.
Подарочные сертификаты делятся на три категории. В зависимости от приобретенной техники можно получить сертификат на 100, 150 или 200 тысяч сумов.
В акции участвуют определенные модели бытовой техники:
- кухонных плит;
- автоматических стиральных машин;
- телевизоров;
- холодильников.
Для тех, кто задумывался приобрести бытовую технику, появилась хорошая возможность не просто купить качественный продукт, но и вдобавок получить приятный бонус.
Подробную информацию можно получить по телефону: (+998)78−148−88−88, а также в самих торговых точках.
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