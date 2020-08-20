20 августа компания Artel запустила акцию Barakali xaridlar с гарантированными подарками для каждого участника. Акция продлится до 20 сентября.

Как получить подарочный сертификат

Чтобы получить подарочный сертификат, нужно приобрести крупную технику Artel и узнать у продавца точку выдачи подарочных сертификатов. Акция действует по всему Узбекистану.





Подарочные сертификаты могут быть использованы в сетях супермаркетов korzinka.uz и Makro, а также в следующих супермаркетах:

Хорезм — супермаркет To’maris Nur;

Навои — супермаркет Yangi Hayot;

Сырдарья — супермаркеты Fayz, 367, Yangiyer Shahar Market;

Сурхандарья — супермаркет Yubileyniy.





Подарочные сертификаты делятся на три категории. В зависимости от приобретенной техники можно получить сертификат на 100, 150 или 200 тысяч сумов.





В акции участвуют определенные модели бытовой техники:

кухонных плит;

автоматических стиральных машин;

телевизоров;

холодильников.





Для тех, кто задумывался приобрести бытовую технику, появилась хорошая возможность не просто купить качественный продукт, но и вдобавок получить приятный бонус.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998)78−148−88−88, а также в самих торговых точках.

На правах рекламы.