Российская компания «Яндекс» запустила новое приложение «Яндекс Go», предназначенное для решения повседневных задач в городе.

В Узбекистане в приложении Yandex Go сейчас собраны сервисы такси и доставки, уточнили «Газета.uz» в пресс-службе «Яндекс.Такси». В других странах к ним могут добавиться экспресс-доставка блюд из ресторанов и продуктов из магазинов, «живое» расписание общественного транспорта, каршеринг и поездки с персональным водителем.

«Яндекс Go» появится на месте приложения «Яндекс.Такси». Новое приложение будет использовать все ключевые технологии вошедших в него сервисов. «Благодаря этому водители и курьеры, выполняющие заказы сервиса, будут меньше работать „вхолостую“ и меньше ждать новых заказов», — отметили в компании.





Вместе с названием изменится интерфейс приложения, но останется преемственность со стилем «Яндекс.Такси».

Пользователям приложения «Яндекс.Такси» нужно обновить его до последней версии, чтобы перейти на «Яндекс Go». Для новых пользователей сервис уже доступен для скачивания в Google Play и AppStore.

«Яндекс.Такси» запустился в Ташкенте в апреле 2018 года, а сейчас доступен также в Фергане, Маргилане и Намангане. В начале этого года помимо поездок на такси в нем стала доступна функция доставки.