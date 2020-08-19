Генеральным директором Единого общереспубликанского процессингового центра (ЕОПЦ, бренд Uzcard) стал Дилшод Шухратович Икрамов, следует из данных Единого государственного регистра предприятий и организаций. Информацию об этом «Газете.uz» также подтвердили в пресс-службе Центрального банка Узбекистана.

До этого назначения Дилшод Икрамов работал директором Департамента информационных технологий Центрального банка. Ранее он также занимал должность первого заместителя директора Национального межбанковского процессингового центра (НМПЦ, бренд Humo).

Предыдущий глава ЕОПЦ Ахрор Махмудов возглавлял его с октября 2017 года. В интервью Spot он рассказывал, как Uzcard, который изначально был государственной компанией, позже приватизировали.

«Когда меня назначили генеральным директором, основным учредителем была английская компания. В связи с тем, что рынок начал меняться, появилась альтернатива в виде платежной системы HUMO, иностранные партнеры решили уйти с рынка. Начался долгий процесс переговоров по продаже. Тогда я изъявил желание как руководитель компании выкупить долю в 75%. Я взял определенную сумму в кредит. Когда долговая нагрузка стала увеличиваться, решил продать свою часть в Uzcard [в мае 2020 года]. Новый учредитель (Ойбек Турусунов — ред.) взял на себя мои инвестиционные обязательства», — пояснял он.

В начале августа в Uzcard вновь сменились учредители. НБУ приобрел 51% доли, «Узпромстройбанк», банк «Асака», «Ипотека-банк» и «Алокабанк» — по 6%, оставшиеся 25% — физические лица.