Кабинет Министров 18 августа утвердил постановление об укреплении стратегического партнерства и расширении сотрудничества между Узбекистаном и Турцией, сообщила пресс-служба Минюста.

Согласно документу, до конца года в Самарканде откроется генеральное консульство Турции.

Постановление предусматривает расширение технической помощи правительства Турции Узбекистану.

Турецких экспертов будут привлекать к работе над улучшением управления объектами инфраструктуры здравоохранения, укреплением нормативно-правовой базы в сфере сейсмологии, внедрением международных стандартов в сферу строительства дорог и придорожной инфраструктуры, а также трансфером лучших решений и технологий Турции в сфере электронного правительства.