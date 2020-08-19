С 15 августа начинается прием в Самаркандский филиал Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма на 2020/2021 учебный год.
В период карантина процесс приема осуществляется на основе высокого уровня прозрачности и беспристрастности, а также при строгом соблюдении санитарно-гигиенических правил. Заявки принимаются с 15 августа по 10 сентября.
Вступительные экзамены проводятся в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации в стране.
В условиях пандемии регистрация поступающих проходит в режиме онлайн через электронную программу по ссылке.
Самаркандскому филиалу Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма выделено 150 квот на 2020/2021 учебный год.
Параметры приемки в разделе направлений приведены в следующей таблице:
Примечание: форма обучения на русском языке.
Для ответов на вопросы поступающих и их родителей по понедельникам и пятницам с 9:00 до 18:00 будет организован call-центр.
Персонал call-центра и консультационного центра:
- Мамадалиев Мансуржон Мамажонович
Телефоны: (+998) 97−394−82−42, (+998) 97−920−67−36;
- Тошмирзаева Гульфира Эркиновна
Телефон: (+998) 90−372−02−36;
- Великанова Анна Александровна
Телефон: (+998) 93−729−16−52.
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