Одна из ведущих компаний в области решений для 3D-проектирования, создания цифровых 3D-макетов и управления жизненным циклом изделий SOLIDWORKS и эксклюзивный партнер бренда на территории Узбекистана SERVICE YOU объявляют о совместной акции. В рамках акции можно приобрести программное обеспечение SOLIDWORKS со скидкой до 50%.

Период проведения акции: 19 августа — 25 сентября.

Специальные предложения от SOLIDWORKS и SERVICE YOU

До 25 сентября SERVICE YOU предлагает приобрести программные продукты SOLIDWORKS Standard, Professional и Premium с годовой подпиской на обслуживание со скидкой до 50%.

Возможности SOLIDWORKS Standard:

  • 3D-параметрическое проектирование деталей и сборок;
  • выпуск ассоциативных чертежей;
  • анимация и визуализация;
  • специализированные инструменты: сварные конструкции, листовой металл, пресс-формы, пластмассовые изделия, сложные поверхности.

SOLIDWORKS Professional:

  • все возможности SOLIDWORKS Standard;
  • библиотека компонентов (Toolbox);
  • обратный инжиниринг (ScanTo3D);
  • расширенная визуализация (PhotoView360).

SOLIDWORKS Premium:

  • все возможности SOLIDWORKS Professional;
  • анализ на прочность (Simulation);
  • анализ кинематики и динамики (Motion);
  • проектирование трубопроводов и кабельных систем (Routing).

Мощные дополнительные модули SOLIDWORKS со скидкой до 50%


Компания предлагает перейти на новый уровень разработки проектов и использовать специализированные инструменты SOLIDWORKS для решения задач:

  • твердотельный и гидродинамический анализ;
  • анализ изготовления пластмассовых изделий;
  • разработка встраиваемого электрооборудования;
  • оформление инструкций по сборке, обслуживанию и ремонту;
  • подготовка управляющих программ для станков с ЧПУ;
  • подготовка маркетинговых материалов и другие.

Также до 25 сентября есть возможность приобрести дополнительные модули SOLIDWORKS со скидкой до 50%:

  • Simulation;
  • Flow Simulation;
  • CAM;
  • Composer;
  • Electrical;
  • Inspection;
  • Plastics;
  • MBD;
  • Visualize.

SERVICE YOU работает на IT-рынке Узбекистана с 2012 года. Компания тесно сотрудничает с узбекскими, российскими и зарубежными компаниями в сфере информационных технологий.

SERVICE YOU осуществляет полный цикл услуг — от аудита до продажи и внедрения лицензионного программного и аппаратного обеспечения от мировых производителей: Microsoft, Cisco, Oracle, VMware, Dassault Systemes, Veeam, «Аскон», «Лаборатория Касперского», Autodesk, Eset Nod 32, ГК CSoft, Eplan, DigSilent, HP, DELL и так далее.

В портфеле SERVICE YOU имеются десятки успешно реализованных проектов для государственного и финансового сектора, промышленных и проектных организаций, образовательных учреждений и бизнеса.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: (+998) 90−338−21−11, (+998) 71−200−77−44.

Сайт: serviceyou.uz
 E-mail: info@serviceyou.uz

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