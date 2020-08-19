Одна из ведущих компаний в области решений для 3D-проектирования, создания цифровых 3D-макетов и управления жизненным циклом изделий SOLIDWORKS и эксклюзивный партнер бренда на территории Узбекистана SERVICE YOU объявляют о совместной акции. В рамках акции можно приобрести программное обеспечение SOLIDWORKS со скидкой до 50%.
Период проведения акции: 19 августа — 25 сентября.
Специальные предложения от SOLIDWORKS и SERVICE YOU
До 25 сентября SERVICE YOU предлагает приобрести программные продукты SOLIDWORKS Standard, Professional и Premium с годовой подпиской на обслуживание со скидкой до 50%.
Возможности SOLIDWORKS Standard:
- 3D-параметрическое проектирование деталей и сборок;
- выпуск ассоциативных чертежей;
- анимация и визуализация;
- специализированные инструменты: сварные конструкции, листовой металл, пресс-формы, пластмассовые изделия, сложные поверхности.
SOLIDWORKS Professional:
- все возможности SOLIDWORKS Standard;
- библиотека компонентов (Toolbox);
- обратный инжиниринг (ScanTo3D);
- расширенная визуализация (PhotoView360).
SOLIDWORKS Premium:
- все возможности SOLIDWORKS Professional;
- анализ на прочность (Simulation);
- анализ кинематики и динамики (Motion);
- проектирование трубопроводов и кабельных систем (Routing).
Мощные дополнительные модули SOLIDWORKS со скидкой до 50%
Компания предлагает перейти на новый уровень разработки проектов и использовать специализированные инструменты SOLIDWORKS для решения задач:
- твердотельный и гидродинамический анализ;
- анализ изготовления пластмассовых изделий;
- разработка встраиваемого электрооборудования;
- оформление инструкций по сборке, обслуживанию и ремонту;
- подготовка управляющих программ для станков с ЧПУ;
- подготовка маркетинговых материалов и другие.
Также до 25 сентября есть возможность приобрести дополнительные модули SOLIDWORKS со скидкой до 50%:
- Simulation;
- Flow Simulation;
- CAM;
- Composer;
- Electrical;
- Inspection;
- Plastics;
- MBD;
- Visualize.
SERVICE YOU работает на IT-рынке Узбекистана с 2012 года. Компания тесно сотрудничает с узбекскими, российскими и зарубежными компаниями в сфере информационных технологий.
SERVICE YOU осуществляет полный цикл услуг — от аудита до продажи и внедрения лицензионного программного и аппаратного обеспечения от мировых производителей: Microsoft, Cisco, Oracle, VMware, Dassault Systemes, Veeam, «Аскон», «Лаборатория Касперского», Autodesk, Eset Nod 32, ГК CSoft, Eplan, DigSilent, HP, DELL и так далее.
В портфеле SERVICE YOU имеются десятки успешно реализованных проектов для государственного и финансового сектора, промышленных и проектных организаций, образовательных учреждений и бизнеса.
Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: (+998) 90−338−21−11, (+998) 71−200−77−44.
Сайт: serviceyou.uz
E-mail: info@serviceyou.uz
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