Одна из ведущих компаний в области решений для 3D-проектирования, создания цифровых 3D-макетов и управления жизненным циклом изделий SOLIDWORKS и эксклюзивный партнер бренда на территории Узбекистана SERVICE YOU объявляют о совместной акции. В рамках акции можно приобрести программное обеспечение SOLIDWORKS со скидкой до 50%.

Период проведения акции: 19 августа — 25 сентября.

Специальные предложения от SOLIDWORKS и SERVICE YOU

До 25 сентября SERVICE YOU предлагает приобрести программные продукты SOLIDWORKS Standard, Professional и Premium с годовой подпиской на обслуживание со скидкой до 50%.

Возможности SOLIDWORKS Standard:

3D-параметрическое проектирование деталей и сборок;

выпуск ассоциативных чертежей;

анимация и визуализация;

специализированные инструменты: сварные конструкции, листовой металл, пресс-формы, пластмассовые изделия, сложные поверхности.

SOLIDWORKS Professional:

все возможности SOLIDWORKS Standard;

библиотека компонентов (Toolbox);

обратный инжиниринг (ScanTo3D);

расширенная визуализация (PhotoView360).

SOLIDWORKS Premium:

все возможности SOLIDWORKS Professional;

анализ на прочность (Simulation);

анализ кинематики и динамики (Motion);

проектирование трубопроводов и кабельных систем (Routing).

Мощные дополнительные модули SOLIDWORKS со скидкой до 50%





Компания предлагает перейти на новый уровень разработки проектов и использовать специализированные инструменты SOLIDWORKS для решения задач:

твердотельный и гидродинамический анализ;

анализ изготовления пластмассовых изделий;

разработка встраиваемого электрооборудования;

оформление инструкций по сборке, обслуживанию и ремонту;

подготовка управляющих программ для станков с ЧПУ;

подготовка маркетинговых материалов и другие.

Также до 25 сентября есть возможность приобрести дополнительные модули SOLIDWORKS со скидкой до 50%:

Simulation;

Flow Simulation;

CAM;

Composer;

Electrical;

Inspection;

Plastics;

MBD;

Visualize.

SERVICE YOU работает на IT-рынке Узбекистана с 2012 года. Компания тесно сотрудничает с узбекскими, российскими и зарубежными компаниями в сфере информационных технологий.

SERVICE YOU осуществляет полный цикл услуг — от аудита до продажи и внедрения лицензионного программного и аппаратного обеспечения от мировых производителей: Microsoft, Cisco, Oracle, VMware, Dassault Systemes, Veeam, «Аскон», «Лаборатория Касперского», Autodesk, Eset Nod 32, ГК CSoft, Eplan, DigSilent, HP, DELL и так далее.

В портфеле SERVICE YOU имеются десятки успешно реализованных проектов для государственного и финансового сектора, промышленных и проектных организаций, образовательных учреждений и бизнеса.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: (+998) 90−338−21−11, (+998) 71−200−77−44.

Сайт: serviceyou.uz

E-mail: info@serviceyou.uz

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