Компания «Узбекистон темир йуллари» сообщила о начале поэтапного возобновления работы междугородних электропоездов.

С 22 августа начнется движение следующих электричек:

№ 6440 Ходжикент — Узбекистан;

№ 6442 Ходжикент — Ташкент;

№ 6429 Ташкент — Ходжикент;

№ 6430 Ходжикент — Ташкент;

№ 6435 Ташкент — Ходжикент;

№ 6436 Ходжикент — Ташкент;

№ 6437 Ташкент — Ходжикент;

№ 6441 Ташкент — Ходжикент;

№ 6414 Ташкент — Гулистан;

№ 6413 Гулистан — Ташкент;

№ 6418 Ташкент — Сырдарья;

№ 6407 Сырдарья — Ташкент.

В компании напомнили, что на территории вокзалов и в вагонах поездов пассажиры обязаны строго соблюдать правила санитарной гигиены.

Дополнительную информацию о движении поездов можно получить по номеру столичного справочного бюро 1005, а также по номерам региональных справочных телефонов.

Ранее сообщалось о возобновлении железнодорожных рейсов между крупными городами Узбекистана. С 15 августа запущены рейсы из Ташкента в Самарканд, Бухару и Карши на высокоскоростном поезде Afrosiyob, а также рейс Ташкент — Андижан. С 20 августа ожидается запуск рейсов из Андижана в Бухару, Термез и Хиву, а также из Ташкента в Сариасию.