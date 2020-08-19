Компания «Узбекистон темир йуллари» сообщила о начале поэтапного возобновления работы междугородних электропоездов.
С 22 августа начнется движение следующих электричек:
- № 6440 Ходжикент — Узбекистан;
- № 6442 Ходжикент — Ташкент;
- № 6429 Ташкент — Ходжикент;
- № 6430 Ходжикент — Ташкент;
- № 6435 Ташкент — Ходжикент;
- № 6436 Ходжикент — Ташкент;
- № 6437 Ташкент — Ходжикент;
- № 6441 Ташкент — Ходжикент;
- № 6414 Ташкент — Гулистан;
- № 6413 Гулистан — Ташкент;
- № 6418 Ташкент — Сырдарья;
- № 6407 Сырдарья — Ташкент.
В компании напомнили, что на территории вокзалов и в вагонах поездов пассажиры обязаны строго соблюдать правила санитарной гигиены.
Дополнительную информацию о движении поездов можно получить по номеру столичного справочного бюро 1005, а также по номерам региональных справочных телефонов.
Ранее сообщалось о возобновлении железнодорожных рейсов между крупными городами Узбекистана. С 15 августа запущены рейсы из Ташкента в Самарканд, Бухару и Карши на высокоскоростном поезде Afrosiyob, а также рейс Ташкент — Андижан. С 20 августа ожидается запуск рейсов из Андижана в Бухару, Термез и Хиву, а также из Ташкента в Сариасию.