Пресс-служба хокимията Коканда назвала процесс «дезинфекции» улиц исрыком, попавший на видео, постановкой сотрудников предприятия «Тоза худуд».

18 августа в социальных сетях появился видеоролик, на котором видно, как мужчины в оранжевых жилетах в кузове грузовика с символикой предприятия по вывозу отходов «обрабатывают» улицу дымом от исрыка.

Как поясняет пресс-служба городской администрации, тлеющий исрык был среди собранного сотрудниками «Тоза худуд» бытового мусора, и они, дожидаясь, пока он полностью сгорит, решили пошутить.

«Эти действия не связаны с работами по дезинфекции, которые ведутся в городе для борьбы с коронавирусом. Ни хокимият города Коканда, ни другие должностные лица не давали каких-либо указаний по этому поводу», — говорится в сообщении.