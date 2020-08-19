Европейский союз не признает официальные результаты президентских выборов в Беларуси. С таким заявлением выступил президент Евросовета Шарль Мишель после экстренного саммита, сообщило РИА Новости.

Кроме того, ЕС планирует ввести санкции против «значительного числа тех, кто ответственен за насилие в республике и фальсификацию на выборах». Глава Евросовета не исключил, что Александр Лукашенко также попадет в санкционный список.

Шарль Мишель призвал руководство Беларуси найти ненасильственный выход из кризиса и заверил, что ЕС готов «сопровождать мирный переход власти». По итогам саммита также анонсировано выделение 53 миллионов евро «для белорусского народа».

С похожим заявлением после саммита выступила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Беларусь должна самостоятельно обрести свой путь, это должно произойти посредством диалога внутри страны, вмешательства извне быть не должно», — сказала она, добавив, что «нет сомнений в том, что выборы в Беларуси были нечестными и несправедливыми».

По словам Ангелы Меркель, лидеры Евросоюза осудили насилие в отношении мирных демонстрантов в Беларуси и призвали действующую власть прекратить применять силу. Свобода слова и собраний должны быть гарантированы, подчеркнула политик.

Канцлер Германии добавила, что все заключенные должны быть освобождены без условий. По ее словам, лидеры ЕС выступают за национальный диалог, «как это предлагает оппозиция в Беларуси», возможно, при участии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Ангела Меркель подчеркнула, что сама она посредником быть не может, так как ранее президент Александр Лукашенко отказался от телефонного разговора с ней.

Напомним, на выборах в Беларуси, прошедших 9 августа, по данным Центризбиркома страны, победил Александр Лукашенко — 80,1%. Его основной соперник Светлана Тихановская набрала 10,1%, против всех проголосовали 4,59%. Объединенный штаб Светланы Тихановской считает, что победил их кандидат. Со дня выборов в стране продолжаются акции протеста против итогов выборов. Количество их участников оценивается в 40 тысяч человек.