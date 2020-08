Европейский союз не признает официальные результаты президентских выборов в Беларуси. С таким заявлением выступил президент Евросовета Шарль Мишель после экстренного саммита, сообщило РИА Новости.

Кроме того, ЕС планирует ввести санкции против «значительного числа тех, кто ответственен за насилие в республике и фальсификацию на выборах». Глава Евросовета не исключил, что Александр Лукашенко также попадет в санкционный список.

Шарль Мишель призвал руководство Беларуси найти ненасильственный выход из кризиса и заверил, что ЕС готов «сопровождать мирный переход власти». По итогам саммита также анонсировано выделение 53 миллионов евро «для белорусского народа».

