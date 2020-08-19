Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 22 миллиона, следует из данных Университета Джонса Хопкинса (США).

Лидером по количеству заболевших остаются США, где COVID-19 диагностирован у 5,4 миллиона человек. На втором месте находится Бразилия — свыше 3,4 миллионов случаев коронавируса, на третьем — Индия с 2,7 миллиона. За ними следуют Россия (930,2 тысячи случаев) и ЮАР (592,1 тысячи).

От коронавируса по всему миру скончались 781,1 тысячи человек, из них 171,8 тысячи — в США, 109,8 тысячи — в Бразилии, 57,7 тысячи — в Мексике. Число выздоровевших от COVID-19 достигло 14,1 миллиона.

В Узбекистане на утро 19 августа было зарегистрировано 36,7 тысячи случаев коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса 11 марта, когда общее число заболевших в мире составляло 118 тысяч человек.