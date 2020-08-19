Заместитель начальника отдела внутренних дел Бекабадского района Ташкентской области М. Б. задержан при получении 5000 долларов, сообщил «Газете.uz» источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что задержание произошло в рамках оперативного мероприятия 19 августа с участием сотрудников Службы государственной безопасности и территориального управления Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.

По данным источника, замначальника ОВД обещал изменить меру пресечения в отношении лица, находящегося в розыске, за 5000 тысяч долларов.

Возбуждено уголовное дело, но пока неизвестно, по каким именно статьям Уголовного кодекса. Ведется следствие.