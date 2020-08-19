АКБ «Агробанк» — это помощник и надежный партнер для желающих начать бизнес. Банк оказывает финансовую поддержку субъектам малого и крупного бизнеса, планирующим расширить свою деятельность, способствует реализации бизнес-проектов. В условиях пандемии «Агробанк» обслуживает клиентов с соблюдением всех требований карантина.





Банк помогает в предпринимательской деятельности жителям, пострадавшим от наводнения в Сардобинском, Акалтынском и Мирзаабадском районах Сырдарьинской области. Его приоритетными задачами являются содействие в активизации предпринимательской деятельности, оказание финансовой помощи предпринимателям, поддержка коммерческих проектов. «Агробанк» осуществляет приоритетные реформы по финансированию коммерческих проектов многих предпринимателей этих районов на основе их бизнес-проектов.





На выделенный банком кредит в размере 2,95 млрд сумов для реализации бизнес-проекта по техническому обслуживанию сельскохозяйственных предприятий ООО Imkon qadri в Сардобинском районе закупило восемь зерноуборочных комбайнов. Благодаря реализации проекта создано 16 новых рабочих мест. Предприятие сумело не только расширить свою деятельность, но и обеспечить материальную заинтересованность жителей района.





Филиал банка в Мирзаабадском районе выделил кредит на 2,2 млрд сумов для бизнес-проекта фермерского хозяйства «Тожмахал янгиобод». Проектом запланировано внедрение современной технологии капельного орошения. Это поможет не только рационально использовать водные ресурсы, но и повысить урожай. За счет выделения кредита создано дополнительно пять новых рабочих мест.

«Агробанк» активно работает в целях развития предпринимательства в пострадавших от наводнения районах. Одной из главных задач банка является полное оказание банковских услуг, что способствует дальнейшему развитию узбекской экономики.

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