В Узбекистане с 1 сентября автозаправки без туалетов могут перестать получать нефтепродукты и газ, а также на время лишиться лицензии, сообщила пресс-служба Государственного комитета по развитию туризма.

Постановлением Кабинета Министров от 21 сентября 2019 года (№793) было установлено, что с 1 марта 2020 года не допускается функционирование автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), автомобильных газозаправочных станций (АГЗС) и автозаправочных станций (АЗС), не оснащенных действующими круглосуточно санитарно-гигиеническими узлами общественного назначения, которые отвечают требованиям санитарных и градостроительных норм и правил.

Для создания развития и реабилитации сферы туризма в условиях коронавирусной пандемии 10 июля Кабинет Министров издал постановление (№433), которым сроки по обязательному оснащению АГНКС, АГЗС и АЗС туалетами были продлены до 1 сентября.

Неисполнение требования об обустройстве туалетов и их приведении в соответствие с правилами, либо неустранение выявленных недостатков до 1 сентября являются основанием для применения мер со стороны:

территориальных подразделений «Узтрансгаза» и «Худудгазтаъминот» — по временному приостановлению подачи газа АГНКС;

АГНКС; территориальных нефтебаз «Узбекнефтегаза» — по временному приостановлению отпуска нефтепродуктов для АЗС до полного устранения недостатков в соответствии с постановлением Кабмина (№397);

для АЗС до полного устранения недостатков в соответствии с постановлением Кабмина (№397); Комиссии по лицензированию деятельности по добыче, переработке и реализации нефти, газа и газового конденсата, проектированию строительству, эксплуатации и ремонту магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов — по приостановлению действия лицензии на осуществление деятельности по реализации сжатого и сжиженного газа через АГНКС и АГЗС в связи с неисполнением лицензионных требований и условий.

Как отмечалось в постановлении правительства №793, из существующих в стране более 4000 автозаправочных станций всего 20% были оснащены санитарно-гигиеническими узлами, что приводило к жалобам граждан, в том числе туристов.