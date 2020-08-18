Крепкая дружба и многолетние взаимовыгодные партнерские отношения между Узбекистаном и Южной Кореей стали фундаментом для столичного проекта — набережной Seoul Mun.

Проект Seoul Mun расположен на ул. Сеульская, которая была переименована во время государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Республику Корея. Он предложил в знак дружбы между народами двух стран назвать одну из улиц Ташкента в честь Сеула.





В создании проекта участвовали специалисты из семи стран мира: ОАЭ, Турции, России, Англии, США, Южной Кореи и Узбекистана. Проект Seoul Mun является обладателем международной награды Asia Pacific Property Awards в номинации Best Leisure Architecture Uzbekistan 2019−2020.

Удобная локация в центре города, огромное количество пешеходных зон и прогулочных аллей призваны обеспечить высокую проходимость и посещаемость объектов. Seoul Mun охватывает юго-западное и северо-восточное побережье канала Бурджар вдоль ул. Сеульская.





Seoul Mun, что в переводе с корейского языка значит «Сеульские ворота», — это трехуровневые продуманные коммерческие зоны, террасы на открытом воздухе и разноформатные помещения для кафе, ресторанов, ритейла и других видов бизнеса. Расположенный на двух побережьях у самой кромки воды, проект призван стать знаковым и живописным местом для организации бизнеса и столичного досуга.

Seoul Mun — это:

241 коммерческое помещение общей площадью 22 тысячи кв. м;

31,7 тысяч кв. м зеленой площади;

помещения от 40 до 1000 кв.м;

3 км пешеходных маршрутов.





Исследования коммерческого потенциала недвижимости Seoul Mun осуществляли эксперты мирового рынка недвижимости Cushman&Wakefield и Knight Frank. Планируемая капитализация недвижимости, по мнению специалистов, к моменту сдачи объекта в эксплуатацию будет достигать 25−30%.

Seoul Mun — это качественно новый формат использования пространства с учетом комфорта владельца недвижимости и многочисленных посетителей.

Дополнительную информацию можно получить, оставив оставив заявку на сайте seoulmun.uz, или по телефону: (+998) 71−202−22−22.

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