В Беларуси продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов. В понедельник глава страны Александр Лукашенко выступил перед рабочими заводов, которые встретили его криками «Уходи». Вечером протест продолжился акцией на площади Независимости в Минске, откуда тысячи демонстрантов пришли к следственным изоляторам, требуя освободить задержанных во время митингов.

Как сообщил белорусский портал TUT.by, 17 августа к забастовке предприятий и акциям солидарности присоединились промышленные гиганты — «Беларуськалий», «Нафтан», Минский завод колесных тягачей, БелАЗ и МАЗ. Среди требований рабочих заводов — прекратить насилие силовиков и привлечь к ответственности виновных, признать выборы нелегитимными и назначить новые, а также освободить задержанных во время митингов.

Александр Лукашенко утром прилетел на вертолете к Минскому заводу колесных тягачей, где его ждали рабочие не только этого завода, но и других предприятий. Здесь он снова подчеркнул, что не допустит перевыборов, заявив: «Пока вы меня не убьете, других выборов не будет». Он добавил: «Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал».

Условием для проведения выборов он назвал принятие новой конституции, третий вариант которой разрабатывается в настоящее время. Глава государства заявил, что готов поделиться полномочиями, «но не под давлением и не через улицу».





Фото: БелТА.

После этого Александр Лукашенко отправился на МАЗ, пишет БелТА. Общаясь с рабочими, он сказал: «Наступил тот рубеж, что если вы его переступите — Господь с вами. Если вы вывалите на улицы, мы перетерпим. Если вы пойдете ломить — ответите. Вот вам мужской разговор».

На забастовку также вышли сотрудники телеканалов ОНТ и СТВ. Два сотрудника Министерства иностранных дел устроили пикет у ведомства, призвав силовиков не бить лежачих, беспомощных, детей, женщин и стариков.

Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня, поддержавший мирных демонстрантов, подал заявление об отставке. «Это — логичный шаг, поскольку как посол я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику», — пояснил он. В МИДе отметили, что пока указа об отставке Игоря Лещени не было.

Вечером понедельника на площади Независимости в Минске стали стекаться люди, чтобы начать «марш освобождения» к изоляторам, где находятся задержанные на акциях протеста. По данным МВД, в изоляторах временного содержания по стране на середину вчерашнего дня оставались 122 человека.

Протестующие скандировали «Выпускай!» и возмущались увольнением директора Купаловского театра Павла Латушко, который приходил на демонстрацию на площадь Независимости и призывал к отставке главу МВД Юрия Караева.

У следственного изолятора на Володарского, где содержится супруг Светланы Тихановской Сергей, на которого еще до выборов было заведено уголовное дело, по разным оценкам, находились свыше 5000 человек. Затем часть людей стала перемещаться к изолятору временного содержания на Окрестина, куда доставляли задержанных на митингах.

Демонстрантов просили не делать этого, чтобы не создавать сложностей волонтерам, которые дежурят там в ожидании выпускаемых людей. Два православных священника заявили, что станут «живым щитом» между стенами Окрестина и участниками акции. Новых задержаний и попыток силового разгона не отмечено.





Фото: TUT.by.

События в Беларуси прокомментировал президент США Дональд Трамп. Он назвал ситуацию в стране «ужасной» и заявил, что Вашингтон будет «очень внимательно» следить за ней. Главы ведущих партий Европарламента заявили, что не признают Александра Лукашенко президентом и назвали его персоной нон-грата в Евросоюзе.

В Центризбиркоме Беларуси ответили на вопрос о назначении повторного подсчета голосов. ЦИК сообщил, что может его назначить при выявлении ошибок, несоответствий в протоколах участковых и территориальных комиссий, иных нарушениях, допущенных в ходе голосования или при подсчете голосов. Сведений о таких нарушениях в обращениях не указано, сказано в ответе комиссии.

Как мы уже писали, Светлана Тихановская, основной соперник Александра Лукашенко на минувших выборах, записала новое видеообращение, в котором заявила, что готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера «с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм, чтобы мы освободили всех политзаключенных и в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов».