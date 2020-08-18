Институт предварительного слушания дела будет внерен в судебную практику согласно указу президента «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности судов и повышению эффективности правосудия». Предварительное слушание дела предоставит возможность оперативно выявлять и устранять факторы, препятствующие рассмотрению уголовного дела на общих основаниях, и определять порядок принятия решений по делу с участием сторон. Доктор юридических наук, заведующая кафедрой уголовного права Высшей школы судей при Высшем судейском совете Сурайё Рахмонова рассматривает в своей статье, каким образом предварительное слушание послужит укреплению принципа состязательности сторон на стадии назначения дела к судебному рассмотрению.

Предпосылки внедрения института предварительного слушания

Чтобы определить предпосылки внедрения этого института в национальное законодательство и практику, необходимо обратить взор на «болевые точки» действующей в Уголовно-процессуальном кодексе (УПК) стадии назначения уголовного дела к судебному разбирательству. Невзирая на важные задачи и цели данной стадии уголовного процесса, она является формальной, точнее говоря, «неживой». Проблема заключается в том, что судья, имея ряд процессуальных полномочий, возложенных на него законодательством, практически не обладает реальными инструментами по их осуществлению.

Рассмотрим подробнее, о чем же идет речь. В стадии назначения судебного заседания судья самостоятельно разрешает вопросы, решение которых непосредственно связано с возможностью назначения судебного заседания, с выяснением наличия или отсутствия фактических и юридических оснований, соблюдения требований закона, отсутствия иных препятствий для рассмотрения дела в суде.

Фактически, производство в суде первой инстанции начинается с момента ознакомления судьи с поступившим уголовным делом и выяснения широкого круга вопросов, а именно:

Подсудно ли дело суду; Нет ли обстоятельств, влекущих прекращение либо приостановление производства по делу; Достаточно ли оснований для его рассмотрения в судебном заседании; Правильно ли избрана в отношении обвиняемого мера пресечения; Соблюдены ли при производстве расследования дела требования процессуального закона; Приняты ли меры, обеспечивающие возмещение причиненного преступлением имущественного вреда; Составлено ли обвинительное заключение в соответствии с требованиями процессуального закона (статья 396 УПК).

А теперь взглянем на эти полномочия не с точки зрения их декларирования в законодательстве, а через призму реальной ситуации в судебной практике.

Допустим, что по поступившему в его производство уголовному делу судья положительно решил вопрос о подсудности. Следующий важный вопрос, требующий своего разрешения, — не присутствуют ли обстоятельства, влекущие прекращение либо приостановление производства по делу. Именно здесь для судьи и начинается настоящая дилемма.

Дело в том, что у судьи, изучающего дело единолично (т. е., наедине с материалами уголовного дела), без участия сторон, нет реальной возможности для установления оснований приостановления или прекращения уголовного дела.

Предположим, что к моменту ознакомления судьей с материалами дела ввиду объективных либо субъективных причин судья выясняет, что совершенное преступление или лицо подпадает под действие акта амнистии; либо может отсутствовать жалоба потерпевшего, если дело должно быть возбуждено не иначе как по его жалобе (пункты 2, 6 части первой статьи 84 УПК). Или, к примеру, если по материалам явно видно наличие оснований для прекращения дела с согласия лица без решения вопроса о его виновности (часть 5 статьи 84 УПК). И в первом, и в последнем случае судье требуется, как минимум, письменное согласие обвиняемого и соответственно, сам обвиняемый.

Так каким же образом судья разрешает эту дилемму? В судебной практике в таких ситуациях, из-за отсутствия возможности конструктивного разрешения вопросов о наличии оснований прекращения уголовного дела, судья вынужденно назначает дело к судебному разбирательству, заведомо зная, что в судебном заседании при участии сторон он прекратит его производство. То есть, проще говоря, судья назначает к судебному рассмотрению «неготовое» или абсолютно «бесперспективное» дело только потому, что, к сожалению, не имеет реальных процессуальных инструментов для осуществления своих формальных полномочий.

Так же проблемно обстоит вопрос и о приостановлении дела ввиду болезни обвиняемого, поскольку согласно норме закона в случае удостоверенного заключением судебно-медицинской экспертизы тяжелого и длительного заболевания обвиняемого, исключающего возможность его участия в судебном заседании, судья выносит определение о приостановлении производства по делу до выздоровления обвиняемого (статья 399 УПК).

Опять возникает вопрос, каким образом судье становится известен факт заболевания обвиняемого, если он единолично рассматривает данный вопрос, и в каком процессуальном порядке он назначает судебно-медицинскую экспертизу? Если же экспертиза уже имела место быть и заключение находится в материалах уголовного дела, почему же оно не было приостановлено производством на предварительном следствии? Таким образом, без участия сторон и без соответствующих процессуальных инструментов судья не может разрешить и этот вопрос.

Еще одно важное обстоятельство, подлежащее выяснению судьей — это достаточны ли основания для рассмотрения дела в суде.

Прежде всего, необходимо внести ясность, что именно определяет достаточность оснований для рассмотрения дела в судебном заседании? Как ни прискорбно, но и в законодательстве, и в судебной практике нет четких критериев этого.

Еще раз взглянем на действующую судебную практику. Как поступают сейчас судьи для соблюдения этой «буквы закона»?

Как правило, на практике судьи ввиду этого невнятного и абстрактного требования УПК вынуждены опираться на «притянутую за уши» логику — «неимение обстоятельств, препятствующих рассмотрению дела в суде равнозначно достаточности оснований к его рассмотрению». Именно таким образом судья и мотивирует в постановлении свое решение.

Вышеуказанные «болевые» моменты — это лишь штрихи к проблемам стадии назначения дела к судебному разбирательству. То есть, все эти важные решения в настоящее время принимаются судьей единолично, без участия прокурора, потерпевшего, обвиняемого, его защитника и других участников судопроизводства, что, на наш взгляд, чревато опасностью ущемления прав и законных интересов сторон.

Считаем, что полномочия, которые предоставлены судье на этой стадии, осуществляются без необходимой для принятия конструктивного решения процедуры. Полное отсутствие состязательности при назначении судебного заседания препятствует тщательному установлению всех необходимых оснований и предпосылок для дальнейшего движении дела.

Более демократичным и оптимальным является порядок предварительного слушания дела, в ходе которого в условиях состязательности сторон судья выясняет и учитывает их мнения, а при наличии возражений — аргументирует свое решение. Вместе с тем, он самостоятелен и не ограничен чьим бы то ни было мнением. Определения судьи по всем указанным вопросам могут быть обжалованы в вышестоящий суд, что гарантирует их законность и обоснованность.

История, правовая природа и сущность предварительного слушания

Что же представляет из себя предварительное слушание? В уголовном судопроизводстве существуют три модели стадии назначения судебного заседания:

— состязательно-обеспечительная модель, характеризующаяся следующими признаками: рассмотрение всех вопросов стадии в форме судебного заседания, состязательность процедуры, обязательное участие государственного обвинителя, обвиняемого и защитника;

— ревизионно-розыскная модель, характеризуется назначением судьей заседания вне рамок судебной процедуры и несостязательной процедурой;

— смешанная модель, предполагает проведение стадии назначения судебного заседания в комбинированной форме, состоящей одновременно из процедур первой и второй модели.

Следует заметить, что стадия назначения судебного заседания в Узбекистане соответствует ревизионно-розыскной модели, тогда как самой оптимальной в мире является состязательно-обеспечительная модель, которая и выражается в форме предварительного слушания.

Классическая форма предварительного слушания возникла и развивалась в английском уголовном процессе.

Предварительное слушание дела — это форма непосредственного судебного контроля за соответствием действий органов дознания и предварительного следствия требованиям закона на стадии подготовки к судебному заседанию, в ходе которого посредством реализации принципа состязательности решаются основные вопросы дальнейшего движения уголовного дела в целях достижения задач уголовного судопроизводства.

Исторически основателем предварительного слушания является английский уголовный процесс, который стал отправной точкой всей англосаксонской системы права. Предание суду в англосаксонском процессе обличено в форму предварительного слушания дела, которое осуществляется магистратом с участием сторон и в состязательной форме, где обвинитель представляет достаточные, по его мнению, доказательства, а защита вправе их исследовать (подвергнуть перекрестному допросу свидетелей) и оспорить, а также представить свои доказательства.

Практика применения предварительного слушания в европейских странах и США

Анализ зарубежного опыта свидетельствует, что в уголовном процессе ряда зарубежных стран (Великобритания, США, Франция, Испания, Италия, Германия, Россия, Казахстан и др.) в той или иной форме успешно функционирует альтернативная форма назначения дела к судебному разбирательству — институт предварительного слушания дела, в ходе которого посредством реализации принципа состязательности решаются основные вопросы дальнейшего движения уголовного дела.

В частности, предварительное слушание в уголовном процессе Великобритании является факультативным этапом производства по делу и проводится лишь по делам о преступлениях, направляемых в суд с обвинительным актом.

Так, условиями предварительного слушания в английском суде являются следующие моменты:

Обязательное участие обвиняемого на предварительном слушании; Магистраты рассматривают только доказательства, представленные обвинением; Защита не осуществляет доказывание; Источниками исследуемых доказательств должны выступать либо письменные показания свидетелей, данные под присягой, либо их письменные объяснения; За судом сохранено право не рассматривать доказательства, представленные обвинением.

Иными словами, рассмотрение существа доказательств поставлено в прямую зависимость от наличия или отсутствия спора между сторонами; если спора нет, то процедура может носить исключительно формальный характер.

Именно английская процедура по типу preliminary examination (предварительное изучение) или preliminary enquiry (предварительное дознание) в состоянии обеспечить действительно беспристрастное и законное предание обвиняемого суду, одновременно обеспечивая права самого обвиняемого.

Практически аналогично процедура предания суду (preliminary examination) реализуется в судах магистрата США. То есть, американская форма предварительного слушания очень схожа с английской, но имеет некоторые особенности.

В США предварительное слушание действует, как правило, по делам о тяжких преступлениях (felony), по которым применяется арест. Формат американского предварительного слушания таков: началом предварительного слушания является момент регистрации у соответствующего судьи или иного должностного лица обвинительного документа.

На предварительном слушании решаются вопросы: об избрании меры пресечения (как правило, применяются такие меры пресечения как арест, залог и личное поручительство); о возможности заключения «сделки о признании вины»; разрешение ходатайств обвиняемого о вызове дополнительных свидетелей; частичное ознакомление сторон с собранными ими доказательствами. По итогам предварительного слушания делается вывод о том, выявлены ли достаточные основания для дальнейшего продвижения дела.

Таким образом, при наличии оснований для привлечения обвиняемого к ответственности за опасное преступление магистрат (судья) принимает решение о направлении обвинительного документа в суд, который должен рассматривать дело по существу (trial court).

Следует особо отметить, что предварительное слушание в США является центральной площадкой всего американского уголовного судопроизводства: 96% всех уголовных дел разрешаются именно на предварительном слушании и только лишь 4% дел доходит до суда Большого жюри (grand jury).

Несомненно, это объясняется гиперусиленной состязательностью судебного процесса США, где предварительное слушание, как правило, служит не для выяснения фактических обстоятельств события преступления, а для «активного диалога» между позициями обвинения и защиты на предмет «качества» и «процессуальных последствий» собранных доказательств.

Германская модель предания суду обвиняемого несколько своеобразна и не имеет признаков хрестоматийного предварительного слушания дела, а возлагает на судью главным образом контрольно-проверочную функцию. Так, в данной стадии судьей рассматривается один из двух вопросов: об открытии судебного разбирательства или о временном приостановлении дела. При этом, естественно, не может предрешаться вопрос о доказанности. При этом суд принимает решение об открытии судебного разбирательства, если результаты дознания свидетельствуют о достаточном подозрении обвиняемого в совершении преступления.

Немецкая форма предания суду направлена на:

Выяснение допустимости и необходимость дальнейшего преследования обвиняемого; Предотвращение необоснованного рассмотрения дела в суде; Предоставление обвиняемому возможности заявить ходатайство об истребовании дополнительных доказательств.

Поскольку предварительное слушание дела в той классической форме, которая действует в странах общего права не присуще французскому производству, его аналогом можно считать производство предварительного заседания следственной камерой, при котором осуществляются 2 основных полномочия: рассмотрение жалоб на подлежащие обжалованию постановления следственного судьи и рассмотрение первой инстанцией вопроса о признании недействительными процессуальных актов и действий, совершённых в ходе дознания и предварительного следствия.

В уголовном процессе Испании предусмотрен ускоренный порядок (Juicio rapido), который применяется по делам о преступлениях средней тяжести, не вызывающих трудностей при расследовании. Следственный судья ответственен за проведение расследования по таким делам (в течение срока не более 72 часов) и принятие решения о назначении предварительного слушания с участием прокурора и обвиняемого, в ходе которого решается вопрос о прекращении дела либо о проведении по нему судебного разбирательства.

В случае принятия подобного решения, прокурор оглашает предъявляемое обвинение, а подсудимый вправе согласиться с ним либо отвергнуть его и сделать об этом свое заявление. Если подсудимый согласен с обвинением, судья незамедлительно выносит приговор. Если же подсудимый не согласен с обвинением, назначается дата судебного заседания, и дело передается в уголовный суд для дальнейшего рассмотрения.

Практика применения предварительного слушания в странах ближнего зарубежья

Опыт стран ближнего зарубежья имеет особое значение, так как наряду с Узбекистаном все они объединены единым историческим прошлым и сложившейся за многие годы общностью политических, экономических, социальных интересов.

Хотя название порядка предварительного слушания в таких странах, как Россия, Казахстан, Кыргызстан (предварительное слушание), Азербайджан (подготовительное заседание), Туркменистан (предварительное разбирательство), Молдова (предварительное заседание) и звучит по-разному, однако во всех этих странах этот порядок по сущности действует практически на основе единой модели. То есть, предварительное слушание проводит не специализированный судья, а тот же судья, который в дальнейшем будет рассматривать дело по существу.

Практика функционирования института предварительного слушания в странах англосаксонской и континентальной систем права, а также стран СНГ показывает, что необходимыми общими признаками данного порядка являются следующие положения:

1) предварительное слушание — это альтернативная форма назначения дела к судебному разбирательству, осуществляемая только судом в особом процессуальном порядке;

2) деятельность суда направлена на разрешение по существу вопросов, послуживших основанием для проведения предварительного слушания;

3) инициатива по проведению предварительного слушания, предмет и пределы его проведения изначально ограничены законом или субъективной волей сторон;

4) в ходе предварительного слушания сторонами могут обсуждаться вопросы о достаточности оснований для рассмотрения дела в судебном заседании, объем обвинения, наличие доказательств и соблюдение в ходе досудебного производства требований закона;

5) на предварительном слушании выясняется, заслуживают ли удовлетворения поданные заявления и ходатайства сторон по делу;

6) проведение предварительного слушания завершается принятием судебного решения — постановления.

Какие возможности и преимущества участникам процесса, в первую очередь, обвиняемому предоставляет предварительное слушание?

Рассмотрим, какие процессуальные плюсы создаст предварительное слушание для участников процесса, в частности для стороны защиты.

На сегодняшний день суд, входя в процесс судебного разбирательства, имеет перед собой все материалы дела, предоставленные стороной обвинения. Однако, к сожалению, сторона защиты не может представить ничего суду, кроме, пожалуй, переходящих со стадии предварительного следствия ходатайств и жалоб.

Более того, суд предварительно знакомится с представленными материалами предварительного расследования, заранее создавая у себя тем самым общее и конкретное представление (некое предубеждение) о событии преступления, подсудимом, потерпевшем, свидетелях, других обстоятельствах и доказательствах. В таких случаях суд вряд ли может сохранять абсолютную беспристрастность и непредубежденность при рассмотрении уголовного дела, как того требует закон.

Сейчас ситуация, когда судья принимает решения о движении уголовного дела «в кабинетной форме», без участия сторон, приводит к тому, что сторона защиты лишена возможности обратиться к суду и изложить ему свои аргументы. Именно поэтому и возникает потребность сконструировать особую судебную процедуру, при которой по инициативе суда или по инициативе сторон обсуждается вопрос о невозможности проведения судебного разбирательства и необходимости принятия решения о приостановлении дела, его возврате в предыдущую стадию или даже о полном прекращении.

На наш взгляд, сторона защиты особенно ценна в предварительном слушании ввиду потребности в противоборствующих сторонах в состязательном процессе, а также необходимости противопоставить обвинителю объективную аргументацию либо в целом дискредитировать линию обвинения.

Еще один важный аспект заключается в том, что ключевым инициатором признания доказательств недопустимыми является опять-таки сторона защиты (а значит, и обвиняемый). Это, в свою очередь, активизирует, «оживляет» процесс, заставляет сторону обвинения быть в тонусе, тщательно готовиться к процессу, вследствие чего выводит данную стадию из оболочки пустого «формализма» на уровень процессуального «реализма».

Какие требования и обязанности возлагает предварительное слушание на лиц, ответственных за производство уголовного дела (дознаватель, следователь, прокурор)?

Изучение практики свидетельствует о том, что досудебное производство обычно страдает двумя группами недостатков: а) неполнота предварительного следствия; б) существенные нарушения требований уголовно-процессуального закона.

В качестве примера недостатков первой группы можно привести недостаточное изучение обстоятельств преступления или недостаточность собранных доказательств, подтверждающих совершение преступления именно лицом, привлечённым в качестве обвиняемого.

Ко второй группе относятся случаи, когда доказательств достаточно, однако в ходе их собирания допущены существенные нарушения требований УПК (применение в доказывании недопустимых противозаконных методов или проведение следственных действий в ночное время и т. д. )

На сегодняшний день, к сожалению, ситуация на стадии предварительного следствия такова, что под влиянием определенных объективных и субъективных факторов (дефицит опытных квалифицированных кадров в следственном аппарате, особенно, на местах; почти полная утрата следственной научной школы; неоправданно большой объем работы; до сих пор присутствие в сознании следователей такого старосоветского стереотипа мышления, как «есть ошибка в деле — суд сам исправит»; тенденция погони за «цифрами и отчетами», даже в вопросах участи человека; понижение эффективности прокурорского надзора за следствием под гнетом бесчисленных задач и функций прокуратуры) наблюдается существенное снижение качества следствия.

Одним из оптимальных решений устранения такой негативной практики выступает, в том числе, и предварительное слушание. Почему? Потому что именно предварительное слушание и есть первоначальная площадка «просеивания через сито» уголовных дел на предмет их качества. Именно здесь сторона защиты обращает внимание суда на ошибки следствия и инициирует «чистку» обвинительной базы от недопустимых и недоброкачественных доказательств. В результате в судебный процесс проходят только «готовые» для судебного рассмотрения дела.

Какую почву подготовит этот фильтр? В дальнейшем следственный орган, осознавая угрозу «разваливания» уголовного дела еще в предварительном слушании, будет напрямую заинтересован в качестве следствия и впредь будет сдерживаться от применения недопустимых методов в процессе доказывания, подвергнет более тщательному изучению рисков прекращения или приостановления уголовного дела, будет наконец-то, считаться с аргументами и возражениями стороны защиты, а не игнорировать их.

Прокурор, в свою очередь, не станет, как обычно, номинально подписывать обвинительное заключение до направления его с материалами дела в суд, а будет вынужден изучать уголовное дело тщательно и всесторонне — с точки зрения своей личной ответственности за его «защиту» в предварительном слушании.

Какие преимущества создаёт предварительное слушание для судьи и в целом для эффективности судебного процесса?

Теперь рассмотрим преимущества предварительного слушания через призму интересов судьи (суда) как центрального субъекта осуществления правосудия.

Во-первых, судья будет освобожден от обязанности формальной передачи дела в судебное разбирательство, когда он вынужден закрывать глаза на ошибки следствия ввиду отсутствия реальных полномочий по их устранению.

Во-вторых, преимущество изучения вопросов последующей перспективы уголовного дела при активном участии сторон заключается в том, что состязательная среда предварительного слушания упрощает работу судьи, а в частности — еще до начала главного судебного заседания, в его предверии, в условиях конкурирования сторон — судья плавно переходит из позиции активного участника доказывания в позицию беспристрастного арбитра;

В-третьих, сегодня в судебной практике участились случаи, когда прокуроры в недостаточной мере подготовлены к поддержанию государственного обвинения в суде. В результате этого некоторые элементы функции обвинения (к примеру, когда прокурор, практически не изучивший уголовное дело, не в состоянии вести линию обвинения и задавать вопросы участникам процесса в судебном следствии, вопросы задаёт сам судья) в судебном процессе судья вынужденно «берет на себя». Это абсолютно недопустимая тенденция, которая приводит к смешению процессуальных функций, а самое прискорбное, это формирует в сознании участников судебного процесса вывод об обвинительном уклоне судьи.

В предварительном слушании же прокурор активизируется как настоящий «хозяин» обвинения, без перекладывания на судью несвойственных его функциональному статусу полномочий.

И, наконец, именно в предварительном слушании судья будет реально осуществлять функцию судебного контроля за деятельностью органов следствия, со всеми вытекающими из этого последствиями.

Каким же образом будет организована процедура предварительного слушания?

Представляется целесообразным следующий алгоритм проведения предварительного слушания дела:

Если судья считает недостаточно выясненными обстоятельства по уголовному делу, либо усматривает основания, препятствующие его дальнейшему движению, он назначает предварительное слушание дела в срок не позднее десяти суток с момента поступления дела в суд.

Предварительное слушание дела проводится судьёй единолично с участием сторон в закрытом судебном заседании.

О времени и месте проведения предварительного слушания дела уведомляются обвиняемый, защитник, потерпевший, гражданский истец и гражданский ответчик. Участие в судебном заседании обвиняемого, его защитника и государственного обвинителя обязательно.

В случае неявки защитника по неуважительным причинам, а также когда его участие в предварительном слушании невозможно, судья принимает меры к обеспечению участия в судебном заседании вновь назначенного защитника. Неявка в заседание суда потерпевшего и его представителя, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей не препятствует предварительному слушанию дела.

В предварительном слушании могут быть рассмотрены ходатайства сторон. В случае, если стороной заявлено ходатайство об исключении доказательства, судья выясняет у другой стороны, имеются ли у нее возражения против данного ходатайства. При отсутствии возражений судья удовлетворяет ходатайство.

Ходатайство стороны защиты об истребовании дополнительных доказательств или предметов подлежит удовлетворению, если данные доказательства и предметы имеют значение для уголовного дела.

В ходе предварительного слушания дела ведется протокол в соответствии с правилами, предусмотренными в УПК.

По результатам предварительного слушания дела принимается определение, в котором излагается решение по рассмотренным вопросам. При отсутствии оснований для приостановления производства по делу, для прекращения дела или возвращения уголовного дела прокурору суд выносит определение о назначении дела к судебному разбирательству.

Предварительное слушание — центральная площадка для исключения недопустимых доказательств из обвинительной базы

Следует отметить, что ключевым инициатором признания доказательств недопустимыми являются стороны, а точнее — сторона защиты. В действующем УПК сторонам не предоставлено прямого права ходатайствовать об исключении того или иного доказательства из сущности обвинения.

Право участвовать в процессе коррекции доказательственной базы частично присутствует в подготовительной части судебного заседания. Так, стороны могут ходатайствовать о вызове новых свидетелей, экспертов или специалистов, об истребовании вещественных доказательств и документов. Однако здесь об исключении доказательств речи не идет.

Вопрос о признании доказательства недопустимым и исключения его из доказательственной базы является основным инструментом обеспечения «качества» уголовного дела. Каким же образом может проходить эта процедура?

В ходе предварительного слушания стороны вправе заявить ходатайство об исключении из перечня доказательств, предъявляемых в судебном разбирательстве, любого доказательства. В случае заявления ходатайства его копия передается другой стороне в день представления ходатайства в суд.

Ходатайство об исключении доказательства должно содержать указания на:

1. Доказательство, об исключении которого ходатайствует сторона;

2. Основания для исключения доказательства, предусмотренные УПК, и обстоятельства, обосновывающие ходатайство.

Судья вправе допросить свидетеля и приобщить к уголовному делу документ, указанный в ходатайстве. В случае, если одна из сторон возражает против исключения доказательства, судья вправе огласить протоколы следственных действий и иные документы, имеющиеся в уголовном деле и (или) представленные сторонами.

При рассмотрении ходатайства об исключении доказательства, заявленного стороной защиты на том основании, что доказательство было получено с нарушением требований УПК, бремя опровержения доводов, представленных стороной защиты, лежит на государственном обвинителе. В остальных случаях бремя доказывания лежит на стороне, заявившей ходатайство.

Если судья удовлетворяет ходатайство об исключении доказательства и при этом назначает судебное заседание, то в постановлении указывается, какое доказательство исключается и какие материалы уголовного дела, обосновывающие исключение данного доказательства, не могут исследоваться и оглашаться в судебном заседании и использоваться в процессе доказывания. Исключённое доказательство теряет юридическую силу и не может быть положено в основу приговора или иного судебного решения.

Таким образом, внедрение института предварительного слушания в национальное законодательство послужит реальному обеспечению принципа состязательности путем активного участия субъектов процесса, укреплению и расширению процессуальных полномочий суда, что в результате обеспечит экономию времени и усилий суда, правоохранительных органов и граждан, а также своевременное восстановление нарушенных прав лиц, вовлеченных в орбиту уголовного судопроизводства.

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