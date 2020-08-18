Агентство по защите прав потребителей Узбекистана с начала карантина проводило мониторинг аптек для предотвращения необоснованного роста цен на лекарства, применяемые при лечении COVID-19, сообщила пресс-служба ведомства.

Руководители и сотрудники более 3000 аптек по всей стране получили письменное предупреждение за нарушение установленных размеров торговых надбавок и создание искусственного дефицита.

Так, проверка более чем 500 аптек в конце июля — начале августа показала, что в них отсутствуют:

«Визавирин» (противовирусный препарат, содержащий рибавирин, производства Индии);

«Алувиа» и «Лопинавир/Ритонавир» (противовирусные препараты, содержащие ритонавир и лопинавир, производства Германии и Индии соответственно);

«Эликвис» (препарат, содержащий апиксабан, антикоагулянт прямого действия, селективный ингибитор фактора свертывания крови Xa, производства США).

Только в 14 аптеках из изученных в Ташкенте, Андижанской, Бухарской, Джизакской, Наманганской, Ташкентской, Ферганской и Хорезмской областях присутствовал «Арбидол» (Россия), «Умифеновир» (противовирусный препарат) и «Арпефлю» (Беларусь), их запасы составили 605 упаковок.

Кроме того, только в трех аптеках (в Каракалпакстане, Самаркандской и Ташкентской областях) можно было найти противомалярийный препарат «Плаквенил», производимый в Испании, запасом в 12 упаковок.

Агентство направило письмо иностранным производителям, чтобы уточнить информацию о поставках указанных препаратов. По данным импортеров, пользующиеся повышенным спросом и ставшие дефицитными в аптеках в последние месяцы «Арбидол», «Плаквенил» и «Клексан» были поставлены в страну в достаточном количестве.

В июле поставлено 29,1 тысячи упаковок препарата «Арбидол», в августе — еще 81,6 тысячи. Цена импорта на него упала в среднем с 2,2−13,5 долларов до 1,8−12 долларов в зависимости от дозировки и упаковки.

Препараты «Плаквенил» и «Клексан» в оптовую продажу в июле не поступали из-за острого дефицита, но в августе было импортировано и поставлено в аптеки 1000 упаковок «Плаквенила» и 42,9 тысячи упаковок «Клексана».

Цена импорта «Плаквенила» осталась на уровне 21 долларов за упаковку, на «Клексан» в зависимости от дозировки выросла с 4,2−37,44 долларов до 4,7−44,2 долларов за упаковку.

Агентство также изучило реализацию этих препаратов через интернет. По его данным, «Плаквенил» продается по цене от 500 тысяч до 1 млн сумов при предельной стоимости не более 310 тысяч сумов. На препарат «Клексан» дозировкой 4000 ХА МЕ при реализации в аптеках и вне аптек цена доходила до 2,4 млн сумов при предельной розничной стоимости не выше 410 тысяч сумов.

Кроме того, агентство обнаружило еще в 30 аптеках различные нарушения:

завышение цен от 20 до 90% — в девяти аптеках в Ташкенте, Джизакской, Самаркандской и Ташкентской областях;

— в девяти аптеках в Ташкенте, Джизакской, Самаркандской и Ташкентской областях; продажа препаратов с истекшим сроком годности — в шести аптеках в Ташкенте, Каракалпакстане, Бухарской, Кашкадарьинской и Сырдарьинской областях;

— в шести аптеках в Ташкенте, Каракалпакстане, Бухарской, Кашкадарьинской и Сырдарьинской областях; прекращение действия лицензий аптек (по 12 аптеками материалы дела направлены в лицензирующий орган — Агентство по развитию фармацевтической отрасли.

При изучении обращений потребителей также выявляются факты продажи препаратов без товарного чека. «Аптеки в большей части не выдают товарный чек для того, чтобы скрыть факт реализации по определенной цене препарата. Это создает в дальнейшем сложности в установлении факта реализации препаратов по завышенной цене» — подчеркивается в сообщении.

Агентство подготовило предложения по внесению изменений в лицензионные требования к аптекам, предусматривающие отнесение невыдачи товарного чека к грубым нарушениям, что будет основанием для прекращения действия лицензии.

При нарушениях обращения потребитель может направить обращение на электронную почту info@consumer.uz или позвонить в call-центр по номеру 1159.