Во вторник в Нукусе на 81-м году жизни скончался заслуженный работник промышленности Каракалпакстана Атаулла Маткаримович Худайбергенов. Об этом сообщило Информационное агентство Каракалпакстана.

Атаулла Худайбергенов родился 1 января 1940 года в Турткуле. В 1962 году окончил Ташкентский текстильный институт и начал работать в сфере хлопковой промышленности.

Уже через несколько лет — в 1966 году — возглавил Турткульский хлопкоочистительный завод, проработав там до 1975 года.

В 1975—1986 годах был управляющим треста «Коракалпокпахтасаноат» («Каракалпакхлопкопром»), в 1988—2007 годах — директором Кунградского хлопкоочистительного предприятия.

Неоднократно избирался депутатом Турткульского районного совета, был депутатом Верховного Совета Каракалпакстана.

Атаулла Худайбергенов — брат Абдуллы Худайбергенова, бывшего министра здравоохранения Каракалпакской АССР и министра здравоохранения Узбекской ССР, скончавшегося в 2017 году.