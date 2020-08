15 августа профессиональный боксер из Узбекистана 25-летний Исраил Мадримов (6−0, 5 KO) победил решением судей 37-летнего американца Эрика Уокера (20−3, 9 KO) в рамках отборочного боя по линии WBA в первом среднем весе в Талсе (штат Оклахома, США).

