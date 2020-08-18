15 августа профессиональный боксер из Узбекистана 25-летний Исраил Мадримов (6−0, 5 KO) победил решением судей 37-летнего американца Эрика Уокера (20−3, 9 KO) в рамках отборочного боя по линии WBA в первом среднем весе в Талсе (штат Оклахома, США).

Madrimov drops Walker, but the referee rules no knockdown.



Agree? pic.twitter.com/swiyR3xKNa — DAZN USA (@DAZN_USA) August 16, 2020

В девятом раунде узбекистанец отправил соперника на настил ринга ударом на скачке, который очевидно сильно потряс американца, но рефери Гэри Риттер не засчитал нокаут. Причина — после удара Исраил Мадримов якобы подтолкнул оппонента плечом. Эрик Уолкер, который долго не мог подняться, получил пять минут на восстановление, и бой продолжился.

Гэри Риттер сообщил команде Мадримова, что если бы не было толчка плечом, то поединок завершился бы нокаутом.

Это решение вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. Легендарный рефери из Зала славы Стив Смогер в интервью корреспонденту DAZN и Sports Illustrated Крису Мэнниксу заявил, что решение рефери было неверным.

«Нокдаун был вызван правомерным ударом. Плечо ничего не сделало. Такое часто случается. Иногда бойцы задевают друг в друга. Вы должны понять, что заставило бойца упасть. На мой взгляд, плечо не играло никакой роли», — сказал он.

После падения Эрик Уокер не мог встать почти минуту. Гэри Риттер сообщил врачу, который поднялся на ринг, что у боксера кружится голова. Когда американец поднялся на ноги, он начал держаться за канаты, а затем присел в углу ринга.





«Это был конец. Не было никакого восстановления. Когда получаете такой удар, то вы „готовы“. Когда вы видите человека, который лежит таким образом, вы останавливаете поединок», — заявил Стив Смогер.

Несмотря на это, Эрик Уокер продолжил бой, хотя начал пропускать еще больше ударов. В конце 11-го раунда рефери сказал команде американца, что он пропускает очень много ударов. Но в итоге боксеру позволили выйти на 12-й раунд, который опять завершился доминированием узбекистанца.

Промоутер американца Лу Дибелла считает, что бой нужно было остановить.

«Меня не волнует, что вызвало [нокдаун]. Я не хочу распинать рефери за то, чего он не видел. Но в тот момент поединок не должен был продолжаться. Нужно было перейти к оценке по карточкам судей. Не нужно делать перерыв, если у парня сотрясение мозга. Это была очень опасная ошибка. С того момента бой не должен был продолжаться», — отметил он.

По его словам, если бы он присутствовал в зале (Лу Дибелла отсутствовал из-за коронавируса), то рекомендовал бы углу Эрика Уокера бросить полотенце или попросил бы решить итог поединка через судейские карточки.

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