Появилась еще одна возможность купить машину в кредит на специальных льготных условиях. АКБ «Капиталбанк» и UzAuto Motors продлили совместную акцию до 24 августа.

В эти будни все желающие смогут оформить автокредит со сниженным процентом первоначального взноса — от 20% и увеличенным сроком погашения — до 40 месяцев.

Кроме того, был расширен модельный ряд кредитуемых машин. К привычным Nexia, Cobalt, Tracker и Trailblaizer добавлен Spark.

Оформить кредит на автомобиль мечты можно, подав заявку на сайте или в отделениях «Капиталбанка».

Кредит предоставляется под 24% годовых. На сайте есть удобный калькулятор, который поможет рассчитать ежемесячные платежи по кредиту.

Предложение ограничено.

На правах рекламы.