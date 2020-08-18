Компания Huawei объявила о старте Евразийских соревнований в сфере ИКТ Honor Cup 2020. Honor Cup — это образовательный проект компании Huawei для привлечения талантливых специалистов в стремительно развивающуюся ИКТ-сферу и повышения мотивации студентов к самообразованию. В 2019 году в соревнованиях приняли участие более 15 тысяч студентов почти из тысячи университетов. В 2020 году соревнования проходят с 1 августа по 4 декабря.

Уже в шестой раз Honor Cup предоставит участникам возможность проверить знания и повысить уровень компетенций, а также получить привилегии и призы от компании Huawei. К соревнованиям приглашаются студенты, аспиранты и выпускники высших и среднеспециальных учебных учреждений 2020 года из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Монголии, Туркменистана, Грузии и Азербайджана, достигшие 18 лет.

За более чем 20 лет работы в Евразии компания Huawei всегда придерживалась правила приносить больше пользы стране, в которой осуществляет свою деятельность. И следуя концепции «В Узбекистане, на благо Узбекистана» и принципа локализации, компания стремится делиться знаниями и компетенциями в сфере ИКТ с узбекскими специалистами для развития цифровой экономики страны.

«Главная цель Honor Cup — мотивировать участников учиться самостоятельно, получать новые знания и компетенции, которые затем они смогут применить в инновационных проектах. Мы считаем подготовку кадров важнейшим элементом в построении единого цифрового сообщества в Евразии. С помощью конкурсных мероприятий, таких как Honor Cup, мы стремимся дать талантливым специалистам возможности не только обучаться современным технологиям мирового уровня, но и самим создавать инновационные решения, которые станут основой цифрового будущего каждой страны в регионе», — отметил У Сай, вице-президент компании Huawei в Евразийском регионе.





При подготовке соревнований компания Huawei стремится охватить все актуальные и востребованные ИКТ-направления. Именно поэтому список номинаций меняется каждый год. В 2020 году участники смогут попробовать свои силы в следующих номинациях:

5G — технологии и стандарты мобильной связи нового поколения. Номинация проводится для проверки знаний участников в области мобильной связи, которая в последние годы является быстрорастущим направлением инфокоммуникационных технологий. Cloud — технологии хранения и виртуализации. Номинация проводится для проверки знаний участников в области облачных вычислений и сервисов, больших данных и хранилищ. APP — разработка мобильных приложений. Номинация проводится для стимулирования творчества и развития профессионализма разработчиков мобильных приложений. HCIE — высший уровень технической сертификации Huawei. Проводится для IT-специалистов, которые в 2020 году пройдут сертификацию HCIE. IP — технологии и протоколы IP-сетей. Номинация проводится для проверки и совершенствования знаний участников в области технологий и протоколов взаимодействия в IP-сетях, которые являются основой для передачи любого типа информации. AI — модели и методы искусственного интеллекта. Номинация проводится для проверки знаний участников в области технологий и решений, связанных с искусственным интеллектом, которые в последние годы переживают период взрывного развития в рамках инфокоммуникационных технологий. Code — спортивное программирование. Номинация проводится для оценки знаний участников в области алгоритмов, структур данных и навыков их применения для решения практических задач. ICT Observer — обозреватель информационно-коммуникационных технологий. В рамках этой специальной номинации участникам предлагается поделиться своим видением современного развития информационно-коммуникационных технологий в текстовом и видеоформатах.

Помимо конкурсных заданий всем участникам Honor Cup 2020 открыт доступ к бесплатной онлайн-школе с обучающими видеолекциями от экспертов Huawei по востребованным направлениям ИКТ:

технологии мобильной связи;

облачные решениям для серверов и хранилищ данных;

технологии и протоколы взаимодействия в IP-сетях;

методы искусственного интеллекта.

Вебинары заполнят пробел в знаниях студентов и выпускников о практических кейсах и новых технологиях, с которыми компания Huawei работает сегодня, и помогут подготовиться к соревнованиям.





Финал соревнований состоится в Москве 4 декабря. Финалисты получат ценные призы от компании Huawei.

В 2019 году в отборочных этапах Honor Cup приняли участие более 15 тысяч студентов и молодых дипломированных специалистов из разных уголков стран Евразии. Более 80 участников успешно справились со всеми отборочными заданиями и встретились для решающего испытания на финале Honor Cup 2019 в Москве.

Учитывая, что конкурс является международным, участникам необходимо владеть русским языком. Ознакомиться с подробной информацией о правилах проведения соревнований можно в Telegram-канале Huawei Uzbekistan.

Подать заявку на участие можно по ссылке.

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