В августе в Ташкенте открылся центр продаж компании Herbalife Nutrition — мирового эксперта в области сбалансированного питания. Из-за карантинных ограничений официальное открытие прошло в узком кругу приверженцев бренда. К онлайн-поздравлениям присоединились топ-менеджеры и руководители компании из разных точек мира.





«В этом году наша компания празднует свой 40-летний юбилей. В такой знаковый момент нам особенно приятно открывать первый центр продаж в Узбекистане. Это 95-ая страна с нашим присутствием в мире. Herbalife Nutrition всегда был и остается социально ориентированным бизнесом. Наши независимые партнеры в роли консультантов по питанию помогают людям приобщиться к здоровому образу жизни. Это сейчас особенно актуально для Узбекистана, где, согласно статистике, каждый второй страдает от лишнего веса. Наши продукты для сбалансированного питания разрабатываются на основе последних научных достижений и производятся в соответствии со строгими мировыми стандартами. Мы ставим во главу угла качество и эффективность наших продуктов. Во многих странах из года в год наша продукция получает такие престижные премии, как «Товар года» и «Выбор года», — говорит Ирина Силина, вице-президент Herbalife Nutrition по странам СНГ, Балтии, Кавказа, Украине и Монголии.

Herbalife Nutrition является успешной и стабильной компанией прямых продаж. Во многих странах она входит в Ассоциацию прямых продаж, что служит гарантом этического бизнес-поведения на рынке. Компания распространяет свою продукцию через сеть своих дистрибьюторов — независимых партнеров.

В работе с клиентами они используют индивидуальный и комплексный подход, который включает персональные консультации, разработку индивидуального плана питания, постановку целей и достижение результата, мотивацию и контроль. Перейти к здоровому образу жизни, поменять привычки, сбалансировать питание и физическую нагрузку — это длительный процесс, на пути которого возникает много подводных камней.

Большинство независимых партнеров бренда в свое время сами прошли путь клиента, получили результат и поменяли образ жизни. И они как никто другой понимают потребности людей, решивших встать на путь ЗОЖ.





«Сегодня Herbalife Nutrition предлагает большой выбор продуктов для контроля веса, сбалансированного и целевого питания, а также косметических средств по уходу за кожей. Узбекистан стал 14-м рынком в русскоговорящем сегменте. На этапе открытия здесь будет доступна базовая линейка наших продуктов: протеиновые коктейли Формула 1 разных вкусов, протеиновая смесь Формула 3, а также растительный напиток Алоэ, травяной напиток и овсяно-яблочный напиток. Эти продукты составляют основу для сбалансированного завтрака от Herbalife Nutrition. Чтобы поменять привычки питания, нужно с чего-то начать. И самое верное — начинать с правильного завтрака. Конечно, со временем наш продуктовый портфель в Узбекистане будет расширяться. Мы уверены, что продукты и сервис, который предоставляют наши независимые партнеры, будут востребованы среди жителей Узбекистана. Тем более, что в стране принята и методично реализуется на национальном уровне государственная концепция по обеспечению здорового питания для населения», — сказала Ольга Солнцева, старший директор компании Herbalife Nutrition по странам СНГ, Балтии, Кавказа, Украине и Монголии.

Будучи компанией прямых продаж, Herbalife Nutrition открывает широкие возможности для предпринимателей строить и развивать свой бизнес с мощной поддержкой от компании мирового масштаба и особой средой единомышленников.





«Дух предпринимательства растет повсеместно в мире. Особенно этот тренд набирает обороты среди женщин и молодежи. Они видят в этом не только возможность получить дополнительный доход, но и качественно изменить свою жизнь. Не секрет, что индивидуальное предпринимательство сопряжено с многочисленными финансовыми рисками. Но их можно минимизировать, если открыть свой бизнес под крылом такого сильного бренда, как Herbalife Nutrition. В этом случае не нужно думать о стартовом капитале, продуктах, производстве, логистике и маркетинговой поддержке. Более того, на начальном этапе всегда не хватает знаний и опыта. И здесь наставниками выступают те независимые партнеры, которые уже добились серьезных результатов. У каждого из них вдохновляющая история успеха в Herbalife Nutrition, и они с радостью делятся с другими личным опытом и знаниями», — прокомментировала Ирина Силина.

Карантинные меры внесли коррективы в работу компании и ее независимых партнеров во многих странах. Произошла масштабная трансформация: практически все сервисы переведены в онлайн-формат. При этом качество обслуживания стало только лучше, потому что теперь независимый партнер может быть на связи со своим клиентом 24/7.

Новые бизнес-инструменты, онлайн-поддержка от компании, регулярные обучающие мероприятия — все это позволяет независимым партнерам легко и быстро адаптироваться к новой реальности, сохранить и даже увеличить свою клиентскую базу. В компании уверены, что условия сотрудничества, которые предлагает Herbalife Nutrition, окажутся привлекательными для предпринимателей Узбекистана.

За справками обращаться:

Filuet Silk Way Logistics — логистический партнер компании Herbalife Nutrition в Узбекистане.

Телефон для справок: (+998) 71−202−12−60.

E-mail: orders@filuet.uz

Сайт: herbalifeuzbekistan.com

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