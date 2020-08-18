Территориальное управление Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре возбудило уголовное дело в отношении заместителя начальника Ташкентского городского филиала Республиканского научно-практического центра судебно-медицинской экспертизы, судмедэксперта З. У., сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генпрокуратуры.

По данным ведомства, судмедэксперт, используя служебное положение, вымогал у гражданина И. 200 долларов за выдачу тела его родственника, умершего 15 августа. Он был задержан с вещественными доказательствами.

В отношении З. У. возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 210 Уголовного кодекса Узбекистана (получение взятки путем вымогательства), ведется следствие.

Ранее пользователи социальных сетей сообщали о больших очередях в моргах на выдачу тел умерших. Кроме того, отмечалось, что для получения тела родственникам приходится платить деньги.

В начале августа член штаба по борьбе с коронавирусом Хабибулла Акилов сообщил, что тела умерших, у которых был COVID-19, планируется выдавать родственникам, тогда как ранее их сразу отвозили на кладбище для погребения.