Один человек погиб в дорожно-транспортном происшествии в Мирабадском районе, сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента.

Авария произошла 17 августа около 2:50 ночи на Малой кольцевой дороге. Водитель Spark, 36-летний Акромжон М., управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и столкнулся с разделительными бетонными ограждениями.

В результате ДТП водитель госпитализирован с телесными повреждениями, пассажир автомобиля — 32-летний Фаррух С. — скончался на месте от полученных травм.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее смерть человека) Уголовного кодекса Узбекистана.