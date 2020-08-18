Количество случаев коронавируса, официально зарегистрированных в Узбекистане, достигло 36518, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Ежесуточный прирост новых случаев снижается четвертый день подряд, несмотря на ослабление карантина с 15 августа. 18 августа прирост составил 591 (все — среди населения) против 694, зафиксированных 14 августа.

В течение дня сообщено о 5 случаях смерти пациентов с коронавирусом (4 0 в Ташкенте и 1 — в Ташкентской области), общее число умерших составило, по данным Минздрава, 243.

Из медучреждений выписано 643 человека, общее число вылечившихся достигло 32223, или 88%.

На лечении в медучреждениях остается 4052 пациентов, состояние 411 из них тяжелое, 125 — крайне тяжелое.

Число лечащихся от коронавируса в домашних условиях не уточняется, как и количество ежедневно проводимых тестов.

Источник: Минздрав.