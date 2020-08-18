Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 18 августа достигло 36100, сообщило Министерство здравоохранения.

В Ташкенте скончались два пациента с COVID-19 — 60-летний жительница Яшнабадского района Д. П. и 52-летний житель Учтепинского района А. Э. Общее число умерших, по данным министерства, достигло 240.

Число выздоровевших от коронавируса на данный момент составляет 31580 (87%). На лечении в медучреждениях находятся 4280 человек, из них 593 — в тяжелом состоянии и 178 — в крайне тяжелом.

Прирост случаев COVID-19 за 17 августа составил 598. За день скончались шесть пациентов с коронавирусом: 4 — в Ташкенте и 2 — в Ташкентской области.