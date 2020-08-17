Пользователи мобильной операционной системы iOS в Узбекистане активно устанавливают VPN-приложения, сообщает Spot на основе данных сервиса аналитики App Annie.

На 17 августа четыре из пяти самых скачиваемых приложений — это VPN-программы, которые используются для доступа к заблокированным сайтам. Подобная ситуация наблюдается впервые за последние три года:

Интерес к VPN со стороны пользователей устройств на базе Android намного ниже.

Скриншот: Spot.uz.

В начале июля мы писали, что в Узбекистане вновь затруднился доступ к социальной сети Facebook. Это также привело к росту популярности приложений VPN.

Последнюю неделю пользователи сообщают о проблемах с доступом к Instagram (сервисом владеет Facebook). Читатели, опрошенные «Газетой.uz», подтвердили это.





Затруднения в доступе к ресурсу из Узбекистана подтверждает сайт Downdetector, который отслеживает сбои в работе популярных сайтов.

Комментируя ситуацию с доступом к Facebook в июле, в Министерстве по развитию информационных технологий и коммуникаций заявляли, что министерство «не ставит никаких ограничений». Специалисты же, с которыми говорила «Газета.uz», отмечали признаки шейпинга трафика (ограничения скорости доступа) к Facebook.

В начале августа председатель попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов вновь комментировал проблемы с доступом к Facebook.

«Перестают ли они заходить в Facebook из-за этого? Нет! Они находят решение. И это решение — VPN. Таким образом, пользователям сети приходится использовать VPN, чтобы заходить в Facebook. И что происходит в итоге? В итоге пользователи VPN, кроме доступа в Facebook, обретают доступ к тысячам сайтов террористического характера, порнографического характера или же к сайтам по продаже оружия, а также к сайтам экстремистского характера. И завтра это может оказаться опасным инструментом, открывающим пути к киберпреступлениям», — отмечал он.

В конце 2018 — начале 2019 года в Узбекистане на протяжении нескольких месяцев наблюдались проблемы с доступом к Facebook и YouTube. Официальные лица объясняли это обновлением телекоммуникационного оборудования и сменой криптографического ключа Интернет-корпорацией по присвоению имен и номеров (ICANN). Но позже стало известно, что ресурсы на самом деле блокировались.