В 85 странах мира проведено первое исследование, посвященного анализу национальных рекомендаций по питанию и их последствий для здоровья человека и окружающей среды. Этот анализ проводили ученые из университетов Оксфорда, Гарварда, Тафтса и Аделаиды, а результаты опубликованы в июле под эгидой Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

По данным Центра новостей ООН, в докладе говорится, что переход на диету, в которую входят в основном продукты растительного происхождения, например, зерно, бобовые, фрукты и овощи, принесет пользу не только здоровью человека, но и окружающей среде. Но пока большинство национальных рекомендаций по рациону питания не соответствуют такому подходу.

«Производство продовольствия оказывает самое разрушающее воздействие на окружающую среду, поэтому без изменения рациона питания в пользу растительной диеты, без введения ограничений в сфере землепользования, в добыче пресной воды и в биогеохимических потоках [в использовании удобрений], риски будут повышаться», — считают авторы исследования.

Эксперты предлагают правительствам издавать более четкие рекомендации по ограничению употребления продуктов животного происхождения, в частности, говядины и молочных изделий.

«Диеты с небольшим содержанием фруктов и овощей и с высоким — красного и переработанного мяса… — представляют собой одну из самых серьезных угроз здоровью человека как в мире в целом, так и в большинстве регионов. Они приводят и к тяжелым экономическим последствиям, поскольку такие хронические болезни, связанные с нездоровым питанием, как сердечно сосудистые заболевания, рак и диабет второго типа, требуют дорогостоящего лечения», — говорится в докладе.

Сегодня на сельское хозяйство приходится около четверти всех выбросов глобальных парниковых газов. Серьезную озабоченность у ученых вызывает то, что рост доходов людей, — по крайней мере, до пандемии коронавируса — ведет к большему их пристрастию к говядине и молочным продуктам, производство которых является основным фактором выбросов CO2 и метана.

Представитель ЮНЕП Никлас Хагельберг напомнил, что уровень выброса парниковых газов во многом зависит от наших кулинарных предпочтений. По его мнению, одних рекомендаций правительств на этот счет и правил питания будет недостаточно. Сегодня необходима, как он подчеркнул, «четкая и последовательная стратегия, согласованная с сельскохозяйственной политикой страны».

В ЮНЕП призывают ограничивать чрезмерное потребление продуктов животного происхождения и продуктов с высокой степенью обработки в более богатых странах и улучшать доступ к полноценному питанию в более бедных странах. Только так, по их мнению, можно повысить эффективность землепользования и сделать здоровую пищу более доступной во всем мире.