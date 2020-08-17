Дорожно-транспортное происшествие с участием грузовой машины «МАЗ» и автомобилей Mazda, Spark и Nexia произошло 14 августа на пересечении улиц Фаргона йули и Джаркурганской в Ташкенте, сообщили в понедельник в пресс-службе ГУВД столицы.

Примерно в 18:30 грузовик под управлением 28-летнего М. А. столкнулся с припаркованной на краю дороги Mazda, за рулем которого была 57-летняя Х. Ж. Продолжив движение по инерции, «МАЗ» перевернулся и упал на машины, остановившиеся на запрещающий сигнал светофора — Spark под управлением 34-летнего С. А. и Nexia, которой управлял 52-летний Б. Х.

В результате ДТП пассажир автомобиля Mazda 23-летний С. Ю. получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Со слов водителя грузового автомобиля, причиной ДТП стал отказ тормозной системы, отмечает ГУВД.