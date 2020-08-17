Профессиональная футбольная лига (ПФЛ) направила запрос в Ассоциацию футбола Узбекистана (АФУ) с требованием расследовать трансфер полузащитника Жасура Жалолиддинова из ташкентского «Бунёдкора» в московский «Локомотив». Об этом в своем Телеграм-канале сообщил исполняющий обязанности генерального директора ПФЛ Диёр Имамходжаев.

По его словам, в переходе узбекского полузащитника в стан российской команды есть несколько подозрительных моментов.

К примеру, в систему регистрации игроков TMS (Transfer Matching System) было загружено не соглашение клубов, а договоренность о расторжении контракта между футболистом и «Бунёдкором».

«Получается, контракт с футболистом был расторгнут заранее, и он стал свободным агентом. Почему? В случае расторжения контракта с Жалолиддиновым, то соглашение, в первую очередь, должно быть направлено в Профессиональную футбольную лигу. Но ПФЛ не была в курсе, а „Локомотив“ этот документ уже давно получил. Почему?», — пишет глава ПФЛ.

Кроме того, сообщается, что Агентство по управлению государственным активами дважды обращалось в «Бунёдкор» для получения информации о трансфере 18-летнего полузащитника, но клуб «тянул» с ответным письмом, пока не было достигнуто соглашение.

Диёр Имамходжаев также обращает внимание на тот факт, что Жалолиддинов стал свободным агентом и направился в «Локомотив» в тот момент, когда имелось предложение из Турции на 400 тысяч евро.

Глава ПФЛ указал, что для ПФЛ Жалолиддинов формально все еще является игроком «Бунёдкора», хотя контракт с клубом расторгнут и футболист уже находится в расположении московской команды. Он пояснил, что если на запрос «Локомотива» в TMS не будет ответа в течение двух недель, то Международная федерация футбола (ФИФА) примет решение в пользу игрока.

«То же самое произошло и с Достоном Хамдамовым (полузащитник „Пахтакора“ и сборной Узбекистана — ред.). Видимо, кому-то нужно было затягивать дела на две недели. Но смена руководства в клубе, скорее всего, разрушила эти планы. Вопросы по этому случаю могут быть неактуальными, возможно, все было сделано по регламенту,… Но теперь нужно это доказать. У АФУ есть более 10 дней для ответа на запрос TMS. Хотя Жалолиддинов уже успел надеть форму „Локомотива“, де-юре игрок по-прежнему является представителем „Бунедкора“ в ПФЛ. При этом, конечно, не следует забывать, что игрок и клуб уже расторгли контракт, который был рассчитан до апреля 2021 года. Это первичный документ», — сказал он.

Напомним, о трансфере игрока сборной Узбекистана в московский клуб было объявлено в конце июля. Спортивные издания «Чемпионат» и Sports.ru сообщали, что за узбекского полузащитника «Локомотив» должен был заплатить чуть больше 1 млн евро (чуть больше 100 тысяч евро за разрыв контракта с «Бунёдкором» и 900 тысяч евро агентам футболиста).

Жасур Жалолиддинов является воспитанником академии «Бунёдкора». За главную команду дебютировал в возрасте 16 лет и 80 дней, став самым молодым футболистом в истории чемпионата Узбекистана. В 2019 году газета The Guardian включила футболиста в список «60 лучших молодых талантов мирового футбола» 2002 года рождения.