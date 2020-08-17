Чтобы время, проведенное дома, компенсировалось незабываемыми впечатлениями, сезон выгодного шопинга объявляется открытым. C 17 августа в магазинах Paul&Shark, Lacoste, Tommy Hilfiger и Mango будут действовать скидки до 50% на одежду, обувь и аксессуары.
Так что можно взять с собой друзей и пойти вдохновляться интересными дизайнерскими решениями и продуктивным походом по магазинам. И самое главное: поход за обновками будет безопасным при соблюдении всех санитарных норм.
Paul&Shark
Итальянский бренд создает изысканные и современные коллекции одежды в стиле casual-sport, пропитанные духом морских приключений и вдохновленные яхтенным спортом. На каждом изделии красуется знаменитый логотип марки — королева морских глубин акула. Невероятная износостойкость материалов сочетается с шиком и минимализмом.
Во флагманском магазине представлены мужская, женская и детская линии бренда с богатым ассортиментом: спортивные костюмы, куртки-ветровки, рубашки-поло, шорты, брюки, футболки, а также комфортная обувь и всевозможные аксессуары.
Lacoste
В своей летней коллекции 2020 именитый представитель стиля спорт-шик добавил вещам еще больше утонченности и французской эстетики, не забыв о трендовых цветовых решениях. Любители одеваться красиво, не жертвуя комфортом, как всегда останутся довольны. К их вниманию представлен ассортимент мужских, женских и детских коллекций.
Tommy Hilfiger
Магазин американского бренда Tommy Hilfiger можно назвать современным символом стиля преппи и вдохновителем студенческой молодежи всего мира. Здесь можно найти безупречные женские и мужские образы на каждый день и выглядеть при этом свежо, неординарно.
Mango
Бренд Mango давно уже не нуждается в представлении. Испанская марка любима многими на протяжении 14 лет. Все потому, что женщинам любого возраста нравится одежда, обувь и аксессуары с безупречным соотношением цены, качества и дизайна.
Сезонная распродажа в Mango — отличная возможность выгодно приобрести трендовую одежду уходящего сезона. В магазине доступны летящие романтичные платья и юбки длины миди с легкими цветочными принтами, изделия из натурального льна нюдовых оттенков, а также базовые офисные модели, которые пригодятся в прохладные дни.
Paul&Shark
Адрес: ул. А.Кадырий, 38-А
Телефон: (+998) 71−200−44−44.
Instagram: @psh_tashkent
Telegram: t.me/paulandshark_uz
Lacoste
Адрес: ул. А.Кадырий, 38-А
Телефон: (+998) 71−235−55−55.
Instagram: @lcstuzbekistan
Telegram: t.me/lacosteuzb
Tommy Hilfiger
Адрес: Ц-2, дом 5
Телефон: (+998) 71−200−11−11.
Instagram: @thuzbekistan
Telegram: t.me/tommyuz
Mango
Адрес: Ц-1, ул. Шахрисабз, 1
Телефон: (+998) 71−200−11−11.
Telegram: t.me/mangouzb
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