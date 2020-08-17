В ритме современной жизни каждый житель мегаполиса мечтает иметь свое собственное место для отдыха, чтобы расслабиться в кругу друзей и семьи. Учитывая это, жилой комплекс Parkwood оснастил каждый блок террасами со всем необходимым для приятного досуга. Здесь каждый член семьи сможет насладиться комфортом.

ЖК Parkwood имеет блоки разной высотности — от 7 до 13 этажей — и в каждом из них имеется руфтоп.


Преимущества летней террасы Rooftop:

  • широкий спектр выбора квадратур: 63, 83, 110, 116, 140, 166 и 290 кв. м;
  • возможность обустроить руфтоп по своему желанию: бассейн, джакузи, workout-площадка, lounge-зона, зона для барбекю с беседками;
  • отличное место для встреч с друзьями и родными;
  • лифт, ведущий прямо на руфтоп.

Здесь будущие жильцы смогут реализовать все свои смелые желания, обустроив оптимальное пространство для отдыха на свежем воздухе.

В офисе продаж компании NovaStroy каждый сможет лично убедиться в преимуществах летней террасы, ощутив на себе комфорт, красоту и функциональность Parkwood Rooftop.


Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 93−501−55−55 или в Telegram-боте.

Адрес: Мирабадский р-н, 8-й проезд Мироншох, д. 5
Ориентир: Makro на ул. Нукусской

Сайт: novastroy.uz
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