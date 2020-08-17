В ритме современной жизни каждый житель мегаполиса мечтает иметь свое собственное место для отдыха, чтобы расслабиться в кругу друзей и семьи. Учитывая это, жилой комплекс Parkwood оснастил каждый блок террасами со всем необходимым для приятного досуга. Здесь каждый член семьи сможет насладиться комфортом.
ЖК Parkwood имеет блоки разной высотности — от 7 до 13 этажей — и в каждом из них имеется руфтоп.
Преимущества летней террасы Rooftop:
- широкий спектр выбора квадратур: 63, 83, 110, 116, 140, 166 и 290 кв. м;
- возможность обустроить руфтоп по своему желанию: бассейн, джакузи, workout-площадка, lounge-зона, зона для барбекю с беседками;
- отличное место для встреч с друзьями и родными;
- лифт, ведущий прямо на руфтоп.
Здесь будущие жильцы смогут реализовать все свои смелые желания, обустроив оптимальное пространство для отдыха на свежем воздухе.
В офисе продаж компании NovaStroy каждый сможет лично убедиться в преимуществах летней террасы, ощутив на себе комфорт, красоту и функциональность Parkwood Rooftop.
Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 93−501−55−55 или в Telegram-боте.
Адрес: Мирабадский р-н, 8-й проезд Мироншох, д. 5
Ориентир: Makro на ул. Нукусской
Сайт: novastroy.uz
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