В ритме современной жизни каждый житель мегаполиса мечтает иметь свое собственное место для отдыха, чтобы расслабиться в кругу друзей и семьи. Учитывая это, жилой комплекс Parkwood оснастил каждый блок террасами со всем необходимым для приятного досуга. Здесь каждый член семьи сможет насладиться комфортом.

ЖК Parkwood имеет блоки разной высотности — от 7 до 13 этажей — и в каждом из них имеется руфтоп.





Преимущества летней террасы Rooftop:

широкий спектр выбора квадратур: 63, 83, 110, 116, 140, 166 и 290 кв. м;

возможность обустроить руфтоп по своему желанию: бассейн, джакузи, workout-площадка, lounge-зона, зона для барбекю с беседками;

отличное место для встреч с друзьями и родными;

лифт, ведущий прямо на руфтоп.

Здесь будущие жильцы смогут реализовать все свои смелые желания, обустроив оптимальное пространство для отдыха на свежем воздухе.

В офисе продаж компании NovaStroy каждый сможет лично убедиться в преимуществах летней террасы, ощутив на себе комфорт, красоту и функциональность Parkwood Rooftop.





Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 93−501−55−55 или в Telegram-боте.

Адрес: Мирабадский р-н, 8-й проезд Мироншох, д. 5

Ориентир: Makro на ул. Нукусской

Сайт: novastroy.uz

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