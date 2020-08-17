Главное управление внутренних дел Ташкента прокомментировало видеозапись дорожно-транспортного происшествия, на которой был зафиксирован наезд на сотрудника ГУВД Ташкента.





10 августа примерно в 00:46 на улице Сагбон в Алмазарском районе 46-летний Шерзод Б. на автомобиле Nexia не справился с управлением и столкнулся с двумя автомобилями. Он врезался в Lacetti, водитель которого 31-летний Дилшодбек И. был остановлен сотрудником УБДД не на обочине дороги и в этот момент беседовал с ним рядом с машиной. Кроме того, повреждения получил припаркованный с краю дороги Matiz, водителем которого является 29-летний Умиджон Ж.





В результате ДТП инспектор ДПС УБДД ГУВД Ташкента младший сержант Ш. Ғуломназаров, находившийся рядом с ним водитель Lacetti, а также водитель Nexia получили телесные повреждения и были госпитализированы. Как уточили «Газете.uz» в ГУВД, у инспектора перелом грудной клетки, назначена экспертиза в отношении всех пострадавших.

Материалы переданы в прокуратуру Алмазарского района для принятия законного решения.