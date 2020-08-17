Роскошное пространство больших торговых залов и безукоризненное обслуживание — шопинг в New Millennium Concept Store ни в чем не уступает мировым столицам моды. Это не просто магазин, а территория высокой фэшн-культуры, где превыше всего стоит безупречное качество и настоящий итальянский стиль.

Отличная новость для истинных почитателей стиля: в New Millennium Concept Store стартовала сезонная распродажа. С 17 августа по 1 сентября в бутике будут действовать скидки до 50%.

Concept Store объединил в себе более 30 именитых европейских брендов одежды, обуви и аксессуаров. Любая покупка здесь станет настоящей инвестицией в гардероб, потому что каждое изделие отличают изысканная детализация, крой и высококлассные ткани.

В бутике можно выбрать актуальные образы и одежду, которую можно легко адаптировать для прохладных дней осени.

Адрес: пр-т А. Темура, 89-А

Телефон: (+998) 71−200−44−44.

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