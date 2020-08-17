Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 августа провел видеоселекторное совещание, посвященное созданию достойных условий для трудящихся за рубежом граждан и системной работе с ними, сообщила пресс-служба главы государства.

Сообщается, что ежегодно на рынок труда Узбекистана выходят 600−700 тысяч человек. В результате принимаемых мер по развитию отраслей экономики и регионов в год создается до 500 тысяч рабочих мест. Следовательно, занятость почти 200 тысяч человек приходится обеспечивать за счет внешней трудовой миграции, следует из сообщения.

На совещании Министерству занятости и трудовых отношений, Министерству по поддержке махалли и семьи, хокимиятам поручено оказать содействие вернувшимся из-за границы соотечественникам в трудоустройстве с учетом их профессии, квалификации и планов на будущее.

Подчеркнута важность расширения взаимодействия с крупными работодателями, чтобы узбекистанцы за рубежом могли трудиться в достойных условиях. Для этого, прежде всего, необходимо готовить квалифицированных и владеющих языком специалистов в соответствии с требованиями этих предприятий, отмечалось на собрании.

В связи с этим планируется внедрить новую систему. Полномочия территориальных филиалов Агентства по внешней трудовой миграции будут расширены с предоставлением им права заключать прямые договоры с зарубежными работодателями, вести переговоры с миграционными службами. Руководитель филиала будет считаться помощником хокима области.

Ответственным лицам даны указания по проведению переговоров с крупными работодателями в иностранных государствах, увеличению числа востребованных специалистов, а также выделению трудовым мигрантам низкопроцентных кредитов в размере до 10 млн сумов на дорожные затраты, расходы, связанные с получением патента и страховки.





На совещании также рассмотрены вопросы повышения квалификации граждан, желающих работать за рубежом, создания для этого центров профессионального обучения, организации курсов и моноцентров. Отмечалась важность адаптации учебных программ этих учреждений и осваиваемых компетенций к запросам зарубежных работодателей.

Глава государства дал указание привлечь на страхование жизни и здоровья трудовых мигрантов средства из Фонда поддержки и защиты прав и интересов граждан, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом.

Поручено упростить связанные с выездом процедуры, открыть представительства Агентства по внешней трудовой миграции в городах с большим количеством соотечественников. Поставлена задача усилить правовую защиту граждан за рубежом, создать для этой цели онлайн-платформу и колл-центр, привлечь квалифицированных адвокатов.

Президент подчеркнул, что посольства страны должны укреплять связи с диаспорами соотечественников за рубежом. Высказаны предложения отметить заслуги и наградить государственными наградами лиц, которые из патриотических и благородных чувств помогают узбекистанцам за рубежом.

Министерству по поддержке семьи и махалли поручено совместно с хокимиятами регулярно навещать семьи граждан, уехавших работать за границу, справляться о здоровье их родителей, учебе детей, содействовать в решении проблем.

Подчеркнута необходимость поддержки предпринимательских инициатив граждан, вернувшихся из-за рубежа после трудовой деятельности или обучения. Так, руководители секторов, представители органов труда и махалли будут формировать списки желающих заняться предпринимательством и рассматривать их бизнес-проекты. Будут оказывать содействие в регистрации, предоставлении субсидий по аренде на срок до 3 месяцев. Кроме того, будут выделяться кредитные ресурсы для открытия бизнеса с частичной компенсацией стоимости страхового полиса по кредитному обеспечению. До конца года из Фонда содействия занятости на эти цели будет направлено 25 млрд сумов, на кредиты — 100 млрд сумов.

Примечательно, что в системе учета стажа работы граждан, трудящихся за рубежом, зарегистрировано всего 4500 человек. В связи с этим ответственным лицам поручено распространить на трудовых мигрантов порядок регистрации и подсчета рабочего стажа, аналогичный тому, что действует в отношении самозанятых лиц.

Заместителям премьер-министра дано указание разработать отдельную программу по организованной миграции, предусматривающую внедрение системы экономической, финансовой и организационно-правовой помощи. Программа охватит такие вопросы, как профессиональная и языковая подготовка, формирование навыков работы за рубежом, дорожные расходы, получение патента, страховки, пенсионного обеспечения и кредитов. Будут определены меры по созданию достойных условий соотечественникам по линии межправительственных комиссий, механизмы их кредитования через зарубежные банки.

Ранее Сенат Олий Мажлиса направил парламентский запрос правительству об обеспечении защиты прав граждан Узбекистана, находящихся в трудовой миграции в России.