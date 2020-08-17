Компания Dream City Development предлагает получать доход от собственных инвестиций уже в 2020 году, став владельцем высококлассной недвижимости в жилом комплексе Boulevard.
ЖК Boulevard — это:
- более 11 га продуманной территории;
- 1167 апартаментов с функциональными предложениями по планировкам;
- внутренняя инфраструктура, позволяющая приятно провести время на территории комплекса;
- грандиозный парк под окнами дома;
- престижная локация в центре столицы на территории МДЦ Tashkent City.
Уже к концу 2020 года первые покупатели станут резидентами апартаментов в ЖК Boulevard или начнут зарабатывать на собственных вложениях. В настоящее время на строительных площадках ведутся облицовочно-фасадные и отделочные работы, внутри комплекса идет благоустройство внутренних дворов, а многие владельцы квартир уже приступили к ремонту приобретенной недвижимости.
На этом этапе компания предлагает воспользоваться услугами собственного архитектурного бюро Dream Architect. Опытные специалисты готовы создать индивидуальный дизайн-проект под персональный запрос, осуществить весь спектр ремонтных работ с гарантией высокого качества. В зависимости от пожеланий клиента ко всем услугам бюро может быть применена система рассрочки.
Чтобы каждый квадратный метр начал работать на владельца уже завтра, компания Dream City в качестве бонуса предлагает приобрести жилье уже с готовым арендатором. Аренда недвижимого имущества — один из популярных видов гарантированного дохода в мире.
Поэтому, приобретая высококлассную недвижимость, покупатель автоматически становится владельцем не просто квартиры, но также инвестиций, которые начнут окупаться в ближайшее время. Инвестировать с Dream City не только выгодно, но и удобно.
Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22.
Офис продаж работает ежедневно без выходных, с 9:00 до 19:00.
Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City
Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.
Сайт: dreamcity.uz
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