Каждое третье преступление, совершенное в Узбекистане за семь месяцев 2020 года, приходится на долю мошенничества, краж и дорожно-транспортных происшествий. Об этом в интервью УзА сообщил министр внутренних дел Пулат Бобожонов.

Глава МВД заявил, за этот период количество ДТП снизилось на 18,7%, число погибших в них — на 10,7%, пострадавших — на 22,2%. Несмотря на это, «в этой сфере предстоит еще сделать многое».

«Если за последние три года и семь месяцев жертвами умышленных убийств стали более 1500 человек, то от ДТП, произошедших по неосторожности, погибло в пять раз больше — более 7500 граждан», — привел статистику Пулат Бобожонов.

По его словам, в последнее время повысился уровень открытости в освещении ДТП и способствующих им причин.

Кроме того, ведется работа по повышению стандартов работы и культуры общения сотрудников правоохранительных органов с гражданами. За последние два с половиной года сотрудники дорожно-патрульной службы прошли внеочередную аттестацию, 142 сотрудника были уволены за грубое общение с гражданами и нарушения закона.