Авиакомпания Uzbekistan Airways сообщила об отмене международных рейсов и части рейсов по местным направлениям, запланированных ранее на 16−31 августа. В сообщении перевозчика говорится, что это вынужденная мера, связанная с эпидемиологическими ограничениями в странах назначения и в административных центрах Узбекистана.

Порядок возврата денег или перебронирования билета на даты после 1 сентября разъяснен на сайте компании. Пперебронирование производится без дополнительных сборов.

Напомним, с 16 августа Uzbekistan Airways возобновила рейсы из Ташкента в Нукус, Термез и Ургенч и обратно (расписание и цены).

Чартерные рейсы по доставке граждан Узбекистана из других стран будут выполнены согласно объявленному ранее графику.

















