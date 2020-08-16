Профессиональный боксер из Узбекистана, серебряный призер Олимпиады-2016 Шахрам Гиясов (10−0, 8 КО) победил нокаутом в третьем раунде никарагуанца Уинстона Кампоса (31−8−6, 19 КО) в рамках боксерского шоу 15 августа в Талсе штата Оклахома (США).

Изначально 26-летний узбекистанец должен был сразиться с мексиканцем Франсиско Рохо, но у него выявили коронавирус за несколько дней до поединка.

Шахрам Гиясов оказывал давление на соперника с первых минут противостояния, действовал первым номером. Уинстон Кампос пытался держать соперника на дистанции, нанося одиночные удары. Но в третьем после удара в печень никарагуанец упал на настил ринга, корчась от боли. Рефери досчитал до 10 и остановил бой.

Исраил Мадримов — Эрик Уокер

Фото: Dazn USA / Twitter.

В отборочном бою по линии WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг) 25-летний узбекистанец Исраил Мадримов (6−0, 5 KO) из Узбекистана победил решением судей американца Эрика Уокера (20−3, 9 KO).

Мадримов владел преимуществом на старте боя, однако соперник хорошо контратаковал, неплохо работал на ногах. У Уокера проходили правые хуки. Узбекистанец переключился на атаки по корпусу и завладел инициативой. 37-летний Уокер выглядел уставшим уже в третьем раунде, но продолжал отвечать своему оппоненту.

К седьмой трехминутке у уроженца Хивы неожиданно закончились силы — часто входил в клинч, пытаясь удержать соперника. В девятом раунде Мадримов вернулся к атакам и даже нокаутировал оппонента левым хуком на скачке. Но рефери зафиксировал нарушение со стороны узбекистанца за якобы толчок плечом при падении Уокера и дал американцу время на восстановление.

Бой продолжился и в 12-м раунде узбекистанец отправил оппонента в нокдаун. Судьи отдали победу Исраил Мадримов со счетом 116−110, 116−111 и 116−110.