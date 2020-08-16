В ночь на 16 августа в возрасте 29 лет в Лондоне умер внук первого президента Казахстана Айсултан Назарбаев. Информацию об этом подтвердила его мать Дарига Назарбаева.

«Моя семья глубоко скорбит по поводу кончины нашего любимого Айсултана, и в этот очень тяжелый для нас час мы надеемся, что общественность проявит понимание и уважение к нашей невосполнимой утрате», — говорится в обращении Дариги Назарбаевой на сайте Фонда Нурсултана Назарбаева, который она возглавляет.

По данным сайта Zakon.kz, причиной смерти Айсултана Назарбаева предварительно стала остановка сердца.

Айсултан Назарбаев родился 26 августа 1990 года в семье Дариги Назарбаевой и ныне покойного бизнесмена Рахата Алиева.

Он учился в Международном колледже непрерывного образования в Астане, а также в Американской международной школе в Австрии. В 2010 году окончил британскую Королевскую военную академию в Сандхерсте. В 2012—2013 годах работал в Главном разведывательном управлении Минобороны Казахстана.

С февраля по октябрь 2017 года занимал пост вице-президента Федерации футбола Казахстана по связям с ФИФА, УЕФА и национальными федерациями.