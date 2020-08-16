Число случаев коронавируса, официально зарегистрированных в Узбекистане, по данным на 17:00 воскресенья превысило 35 тысяч, составив 35109, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Прирост выявленных случаев за текущие сутки составил 408 (за субботу — 684), в том числе 338 случаев выявлено в Ташкенте, 41 — в Самаркандской области, 13 — в Бухарской, 6 — в Каракалпакстане, 5 — в Наманганской области, 3 — в Андижанской и 2 — в Хорезмской области.

С утра сообщено о 4 случаях смерти пациентов с коронавирусом:

73-летний житель Учтепинского района Ташкента Н. К.;

66-летняя жительница Шайхантахурского района Ташкента М. Х.;

71-летний житель Чиланзарского района Ташкента З. М.;

64-летний житель Зангиатинского района Ташкентской области К. Н.

Общее число умерших пациентов, по данным Минздрава, составило 230.

Число выздоровевших пациентов достигло 30664 (87%).

На лечении в медучреждениях остаются 4215 пациентов. Утром сообщалось, что состояние 1021 человека тяжелое, 285 — крайне тяжелое.

Число лечашихся от коронавируса в домашних условиях не уточняется.