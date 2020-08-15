«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz предлагает подборку рецептов вкусных и легких в приготовлении салатов.

Салат с фасолью и сухариками





Салат с фасолью и сухариками понравится любой хозяйке, так как готовится такой салат очень быстро, а вкус просто бесподобен.

Марокканский томатный салат





Самые простые ингредиенты в лучшем исполнении. Благодаря особым специям салат получается изумительно вкусным и готовится за считанные минуты.

Салат «Щетка»





Салат «Щетка» очень легкий и простой в приготовлении, а также способствует снижению веса. Главная составляющая — сырая свекла.

Мужской каприз





«Мужской каприз» — любимый многими салат. Плюс этого салата в том, что он настолько сытный, что с легкостью может заменить главное блюдо. Салат можно сделать еще вкуснее, если заправить домашним майонезом.

Хрустящий салат с крабовыми палочками





Разнообразить любимый крабовый салат помогут ржаные сухарики. Салат по этому рецепту получается нежный и хрустящий одновременно.

Мексиканский салат





Этот витаминный микс годится не только в качестве перекуса, но и может стать отличным гарниром к любому блюду.

Салат «Смак»





"Смак" очень просто приготовить дома, готовится он всего 20 минут. Хрустящие сухарики, сладкие помидорки, ароматный чесночок и сыр — это очень вкусно и необычно.

Еще больше рецептов — на Zira.uz.

Facebook: fb.com/zirauz

Instagram: @zirauz

Telegram на узбекском языке: t.me/zirauzuz

Telegram на русском языке: t.me/zirauz

Группа в Telegram: t.me/zirauz_chat

Телефон редакции: (+99878) 148−15−55

Telegram: (+99899) 837−15−15