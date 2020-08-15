«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz предлагает подборку рецептов вкусных и легких в приготовлении салатов.
Салат с фасолью и сухариками
Салат с фасолью и сухариками понравится любой хозяйке, так как готовится такой салат очень быстро, а вкус просто бесподобен.
Марокканский томатный салат
Самые простые ингредиенты в лучшем исполнении. Благодаря особым специям салат получается изумительно вкусным и готовится за считанные минуты.
Салат «Щетка»
Салат «Щетка» очень легкий и простой в приготовлении, а также способствует снижению веса. Главная составляющая — сырая свекла.
Мужской каприз
«Мужской каприз» — любимый многими салат. Плюс этого салата в том, что он настолько сытный, что с легкостью может заменить главное блюдо. Салат можно сделать еще вкуснее, если заправить домашним майонезом.
Хрустящий салат с крабовыми палочками
Разнообразить любимый крабовый салат помогут ржаные сухарики. Салат по этому рецепту получается нежный и хрустящий одновременно.
Мексиканский салат
Этот витаминный микс годится не только в качестве перекуса, но и может стать отличным гарниром к любому блюду.
Салат «Смак»
"Смак" очень просто приготовить дома, готовится он всего 20 минут. Хрустящие сухарики, сладкие помидорки, ароматный чесночок и сыр — это очень вкусно и необычно.
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