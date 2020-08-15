Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры Узбекистана сообщил о начале поэтапного внедрения Единой электронной системы билетных операций (ЕЭСБО) в работу культурных учреждений страны.

В качестве пилотных к системе подключат Государственный академический Большой театр Узбекистана имени Алишера Навои, Узбекский национальный драматический театр, Государственный музыкальный театр имени Мукими и Бухарский государственный музей-заповедник.

На первом этапе тестового периода сотрудники этих учреждений ознакомятся с особенностями работы в системе и приступят к её использованию при реализации билетов. После окончания пилотного периода к ЕЭСБО будут подключены все государственные театры, музеи и другие подведомственные организации Минкульта, отметили в фонде.

Цель внедрения системы — ведение мониторинга билетных операций в учреждениях культуры в стране, обеспечение прозрачности, качества и безопасности предоставляемых услуг и минимизация спекулятивной деятельности в этой сфере.

«Появление регулятора улучшит конкурентную среду, приведет к демонополизации рынка, а также потенциально увеличит прибыль всех заинтересованных сторон за счёт синергетического эффекта», — говорится в сообщении.

Для посетителей же будут созданы комфортные условия онлайн-покупки билетов и их бесконтактного использования при посещении мероприятия или культурного учреждения, подчеркнули в фонде.

На этом этапе также будет проработан вопрос применения в билетной системе технологии блокчейн, которая обеспечит прозрачность билетных операций, в том числе за счет механизмов построения защищенной цепочки данных, в которой будут

фиксироваться все события, связанные с их продажей. Записи в такой цепочке невозможно модифицировать или удалить.

Запуск ЕЭСБО не будет ограничивать работу действующих платформ для онлайн-продаж билетов на культурные мероприятия и деятельность поставщиков услуг и сторонних сервисов, подчеркнули в фонде, добавив, что создаваемая конкурентная среда оставит право выбора удобного сервиса за самим покупателем.