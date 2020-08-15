Количество случаев коронавируса, официально зарегистрированных в Узбекистана, по итогам 14 августа превысило 34 тысячи и достигло 34017, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

За день выявлено 694 случаев COVID-19, из в том числе 667.- среди населения и 27 — среди находящихся к карантинном центре в Ташкентской области, куда доставляются прибывшие из-за рубежа.

В течение дня Минздрав сообщил о 5 случаях смерти пациентов с коронавирусом. Общее число умерших достигло 221.

Из медучреждений было выписано 1448 человек, число вылечившихся в стационарных условиях достигло 28661, что составляет 84%.

Сейчас на лечении в медучреждениях находится 5135 пациентов, состояние 1289 из них тяжелое, 362 — крайне тяжелое.





Источник: Минздрав.