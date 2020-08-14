В Бостанлыкском районе Ташкентской области планируется увеличить количество пунктов сбора отходов и числа спецтехники, а также наладить работу экоинспекции. Об этом говорилось на презентации проектов по расширению туристического потенциала президенту Шавкату Мирзиёеву 14 августа.

По оценкам, в Бостанлыкском районе за день образуется в среднем 102 тонны бытовых отходов. «К сожалению, из-за низкого уровня культуры отдыха отходы не собираются и оставляются на природе», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Как ожидается, в результате этих мер вся территория района будет охвачена услугами саночистки, а за соблюдением посетителями требований чистоты и охраны окружающей среды установлен постоянный контроль.

В ближайшие годы в Бостанлыкском районе планируется реализовать комплекс объектов, включая создание международного курорта «Бельдерсай-Чимган-Нанай».

В апреле прошлого года участники акции «Мы за чистые горы» очищали территорию зоны отдыха «Чимган» от бытового мусора, накопившегося за осень и зиму. В первый день хашара было собрано 1075 пакетов с мусором, которые полностью заполнили мусоровоз объемом 12 кубометров и стационарный мусорный контейнер для раздельного сбора бытовых отходов.