Территориальный отдел Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре возбудил уголовное дело в отношении главного врача Центра санитарно-эпидемиологического благополучия Юнусабадского района Т. К., сообщила пресс-служба надзорного органа.

Как уточнили «Газете.uz» в Генпрокуратуре, главврач обвиняется в нарушении пункта 1 протокола заседания специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом №17. В частности, речь идет о выдаче 15 июля гражданину А. Т. фальшивого свидетельства о том, что он работает строителем в ЦСЭБ Юнусабадского района, и оформлении разрешения, которое позволяет свободно передвигаться на автомобиле во время карантина.

Кроме того, Т. К. подозревают в выдаче фальшивых свидетельств о работе в ЦСЭБ еще 21 гражданину в апреле-августе и оформлении специальных разрешений для передвижения на личном автомобиле.

По данным фактам в отношении Т. К. возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 209 Уголовного кодекса Узбекистана (должностной подлог, то есть внесение должностным лицом государственного органа, организации с государственным участием или органа самоуправления граждан из корыстной или иной заинтересованности заведомо ложных сведений и записей в официальные документы, подделка или составление и выдача заведомо ложных документов, повлекшие существенный вред правам или охраняемым законом интересам граждан либо государственным или общественным интересам).

Главный врач Центра санитарно-эпидемиологического благополучия Ташкента Малика Кудратходжаева заявила «Газете.uz», что речь идет о выдаче справок родственникам работников ЦСЭБ Юнусабадского района, чтобы их отвозили на место работы.

«Это не стикеры, а справки. Действительно, нужно признать, что справки были выданы не работникам ЦСЭБ, а их родственникам. Например, справку получил брат сотрудницы ЦСЭБ, но только для того, чтобы отвозить ее на работу. В остальных случаях то же самое — получали родственники. Но ведь они же должны как-то добираться до работы, на всех автобусов не хватает… некоторые приезжают из областей. Мы отвезли в прокуратуру все документы — свидетельства о рождении, паспорта, чтобы показать их родственную связь. Но дальше этот вопрос уже будет решаться через суд», — сказала она.