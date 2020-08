Посол США в Узбекистане Дэниел Розенблюм выразил обеспокоенность сообщениями о задержании журналиста Бобомурода Абдуллаева в Бишкеке.

Он призвал правительства двух стран уважать свободу передвижения журналиста и позволить ему выехать из Кыргызстана в выбранный им пункт назначения.

«Президент Шавкат Мирзиёев убедительно говорил о свободе средств массовой информации и правах журналистов в своей речи ко Дню Конституции в декабре прошлого года, и неоднократно с тех пор. США согласны с тем, что свободные и независимые СМИ являются непреложным условием действующей демократии», — отметил Дэниел Розенблюм.

3/3 Further regarding Mr. Abdullayev: Pres Mirziyoyev spoke eloquently about media freedom and journalists' rights in his Constitution Day speech last December, and many times since. The U.S. agrees that a free and independent media is indispensable to a functioning democracy.