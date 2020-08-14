Посол США в Узбекистане Дэниел Розенблюм выразил обеспокоенность сообщениями о задержании журналиста Бобомурода Абдуллаева в Бишкеке.

«Я глубоко обеспокоен сообщениями о том, что власти Кыргызстана задержали узбекского журналиста Бобомурода Абдуллаева по запросу правительства Узбекистана. Мы внимательно следим за его делом», — написал глава американской дипмиссии в Twitter.

Он призвал правительства двух стран уважать свободу передвижения журналиста и позволить ему выехать из Кыргызстана в выбранный им пункт назначения.

«Президент Шавкат Мирзиёев убедительно говорил о свободе средств массовой информации и правах журналистов в своей речи ко Дню Конституции в декабре прошлого года, и неоднократно с тех пор. США согласны с тем, что свободные и независимые СМИ являются непреложным условием действующей демократии», — отметил Дэниел Розенблюм.

Бобомурод Абдуллаев был задержан в столице Кыргызстана 8 августа. Сейчас решается вопрос об экстрадиции журналиста на родину. Суд в Бишкеке арестовал его до 8 сентября.

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С призывом освободить Бобомурода Абдуллаева к кыргызским властям уже обратились Комитет по защите журналистов (CPJ, Нью-Йорк), Amnesty International и ряд других правозащитных организаций.