Компания Samsung Electronics впервые представила в Узбекистане пять мобильных устройств в формате онлайн-презентации:

смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra;

универсальные планшеты для продуктивной работы и творчества Tab S7 и S7+;

премиальное устройство с расширенными функциями для мониторинга состояния здоровья Galaxy Watch 3;

стильные и эргономичные наушники с высоким качеством звука Galaxy Buds Live;

смартфон с гибким экраном следующего поколения Galaxy Z Fold 2.

«Еще никогда мы не полагались на технологии так, как сегодня. Именно благодаря им мы остаемся на связи, несмотря на непростую ситуацию, с которой столкнулись люди во всем мире», — сказал Тэ Мун Ро, президент и глава подразделения мобильных коммуникаций Samsung.





Смартфоны Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra являются наиболее производительными и мощными в серии Note. Они дарят невероятный комфорт в использовании. На них можно работать не хуже чем на компьютере, а также играть в технически требовательные игры.

«Больше продуктивности в любое время и широкие игровые возможности» — девиз устройств Galaxy Note. Они воплощают в себе все то, за что их любят пользователи.

Оба смартфона оснащены быстрыми процессорами и выпускаются в стильном знаковом дизайне. В этом году они представлены в новом специальном бронзовом цвете.

Galaxy Note 20 Ultra впервые получил яркий дисплей Dynamic AMOLED 2X и интеллектуальный аккумулятор с функцией сверхбыстрой зарядки, емкости которого хватит на весь день. О чем еще можно мечтать?





Универсальные планшеты для продуктивной работы и творчества Tab S7 и S7+ сочетают в себе функциональность компьютера, портативность планшета и возможность подключения смартфона — три в одном.

Оба устройства оснащены новым производительным процессором и большими дисплеями, что обеспечивает полное удобство в использовании.

Galaxy Tab S7 и Tab S7+ поставляются с компактной клавиатурой (продается отдельно) и обновленным электронным пером S Pen для легкой работы в Samsung Notes. Кроме того, планшеты можно использовать как дополнительный дисплей к основному экрану компьютера Samsung.





Носимое устройство нового поколения Galaxy Watch 3 — это удобный помощник для решения повседневных задач, надежный трекер фитнес-целей и важных параметров здоровья. Устройство воплощает в себе элегантность классических часов и дарит комфорт при ношении в течение всего дня.

Galaxy Watch 3 также измеряет уровень кислорода в крови, оснащен безманжетным методом измерения артериального давления и возможностью снятия показаний электрокардиограммы. Встроенная функция оповещения о падениях круглосуточно следит за безопасностью пользователя. При обнаружении возможной травмы устройство немедленно предложит отправить оповещение четырем предварительно указанным контактам.

Кроме того, в приложении Running Analysis для занятий бегом появилась функция VO2 max, с помощью которой можно проводить эффективные кардиотренировки, измеряя объем усваиваемого кислорода. А тем, кто хочет оставаться в форме даже дома, в приложении Samsung Health доступно более 120 программ, прогресс которых можно отслеживать на умных носимых устройствах. Оставаться в форме еще никогда не было так легко.





Беспроводные наушники Galaxy Buds Live обладают эргономичной формой, которая с точностью повторяет анатомическую форму ушной раковины. Тем самым гарантируется надежная фиксация в ухе и максимальный комфорт при длительном использовании.

Устройство оснащено увеличенным 12-миллиметровым динамиком и басовым каналом для глубокого и насыщенного звучания. У него также есть адаптивная система из трех микрофонов и вибрационного датчика, которые обеспечивают четкую передачу голоса при разговорах или записи аудио даже в шумных местах.

Специальная технология активного шумоподавления для наушников открытого типа позволяет полностью отгородиться от внешнего шума при прослушивании музыки, или, наоборот, настроить передачу звука окружающей среды.

Все представленные новинки поступят в продажу в Узбекистане в ближайшие недели. Обновления будут появляться на официальном сайте.





А для желающих стать первыми обладателями смартфонов Galaxy Note 20 открыт предзаказ до 25 августа. Покупателям по предзаказу Samsung приготовил подарок — беспроводные наушники Galaxy Buds Live. Более того, каждый сделавший предзаказ примет участие в розыгрыше пяти умных часов нового поколения Galaxy Watch 3.

Сайт: samsung.com

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